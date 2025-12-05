AKTUELNO

AMERIKA OPTUŽUJE EU: To je napad na američki narod!

Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein

Marko Rubio poručio da kazna EU od 140 miliona dolara platformi X nije samo udar na kompaniju već napad na američki narod i digitalne resurse SAD.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je na društvenoj mreži X da kazna koju je Evropska komisija izrekla platformi X predstavlja, kako tvrdi, ne samo udar na samu kompaniju već i na građane Sjedinjenih Država.

– Odluka Evropske komisije da kazni X sa 140 miliona dolara nije samo napad na X, već napad stranih vlada na sve američke digitalne resurse i sam američki narod – poručio je Rubio u svojoj objavi.

