JAPANSKA POSLOVNA ALIJANSA U SRBIJI GRADI MOSTOVE SARADNJE Mesarović: EXPO 2027 Beograd je potencijal za japanske kompanije (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede večeras je prisustvovala događaju „JBAS 2025 Gala – EXPO Explore Horizons“, koji je okupio vodeće japanske kompanije i partnere, gde je izjavila da upravo Japanska poslovna alijansa u Srbiji gradi mostove saradnje i otvara nove mogućnosti za privrede dve države.

- Fokus večerašnjeg događaja bio je na predstavljanju projekta EXPO 2027 Beograd i potencijalima koje donosi za japanske kompanije. Upravo kroz ove aktivnosti jača i naše partnerstvo, ali i pozicioniranje Srbije u svetu inovacija i investicija. Politika našeg predsednika Aleksandra Vučića, zajedno sa Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, vodi našu zemlju putem stabilnosti i daljeg rasta i razvoja - izjavila je Mesarović i poručila da se zajedno grade još jače ekonomske veze, novi projekti i budućnost koja će doneti napredak i Srbiji i Japanu.

Autor: D. Bošković