Ministar Gašić: Sramotne izmišljotine i ratnohuškačka propaganda ne doprinose miru u regionu

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Ministarstvo odbrane ||

Izjava ministra odbrane BiH, kojom se predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje za navodne zločine u Sarajevu, predstavlja najgrublju i najprimitivniju političku manipulaciju koju smo čuli u regionu u poslednjih 30 godina.

Ovakve klevete nisu ništa drugo do dobro pripremljene ratnohuškačke propagande, namenjene podsticanju mržnje, destabilizaciji i obračunu sa političkim protivnicima, a ne traženju bilo kakve pravde ili istine. Optuživati bilo koga za navodna ubistva i „sarajevski safari“ bez ijednog dokaza znači svesno lagati javnost i igrati se istorijskim tragedijama u najprizemniju političku svrhu.

Nećemo ćutati pred izmišljotinama i napadima na našu zemlju i predsednika Vučića, niti ćemo dozvoliti da se politička scena regiona pretvori u vašar laži, haosa i neodgovornosti.

Ovakva retorika ne služi miru, pomirenju niti budućnosti u regionu. Ona je usmerena isključivo na podizanje tenzija, raspirivanje mržnje i pokušaj da se Srbija predstavi kao neprijatelj, iako je danas jedan od ključnih faktora stabilnosti i saradnje u regionu.

Ostajemo posvećeni miru i saradnji i pozivamo međunarodne partnere da osude ovu opasnu i neodgovornu retoriku ministra odbrane BiH.

Autor: D.Bošković

#Bratislav Gašić

#ministar bih

#reakcija

#region

