MAKSIMILIJAN KRAUS: Na Srbiju se vrši pritisak jer ne želi da se priključi 'ludilu sankcija' (VIDEO)

Favorizovanje Albanije u procesu proširenja EU je potpuno neprihvatljivo, kaže šef poslaničke grupe Slobodarske stranke Austrije (FPO) u bečkom parlamentu Maksimilijan Kraus i ukazao da EU na Srbiju vrši pritisak jer ne želi da se priključi „ludilu sankcija“.

Kraus je kazao da kao političar stranke koja uočava probleme u EU, skandal u vezi sa korupcijom u koji je umešana bivša visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost, koja primećuje da šefica EK Ursula Fon der Lajen želi bezbednosnu službu sa ciljem kontrole građana i njihovih prepiski, u ovom trenutku, ne može preporučiti učlanjenje.

- Ali, ako zemlje same odluče da pristupe, rekao bih da Albanija treba da ima najslabiju evropsku perspektivu. U toj zemlji vidimo da postoji islamizam, korupcija, i sistem u mnogim oblastima organizovanog kriminala. Nema mesta takvoj zemlji u EU - podvukao je Kraus.

Kraus je ukazao da je Crna Gora postigla veliki napredak, kao i da Srbija dosledno napreduje u tom procesu.

- To što EU želi da favorizuje Albaniju je za nas neprihvatljivo - rekao je on.

Na pitanje zašto EU odugovlači sa otvaranjem Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, Kraus je naglasio da se vrši pritisak na sve koji odbijaju da se pridruže politici sankcija.

- Vidimo da EU vrši masivni pritisak na Mađarsku, da se bori protiv Viktora Orbana koji želi mirovne pregovore sa Rusijom. Vrši se pritisak na Srbiju, verovatno zbog neuvođenja sankcija Rusiji. A postoje i pretnje strankama, kao što je i sama FPO, koje ne podržavaju politiku sankcija. Ko želi da napusti kurs sankcija je izložen pritisku - podvlači Kraus.

Istakao je i da evropski vrh pokušava da poveća pritisak na sve one koji ne žele da se pridruže „ludilu sankcija“.

Kraus je upozorio i da glavni grad Austrije ide „u pravcu bankrota“.

- Istina je da je Grad Beč skoro bankrotirao. Više ne može da se finansira preko bankarskog sektora. Ima dug veći od 15 milijardi evra, što je ogromna suma. A predviđena su nova zaduživanja u visini od tri milijarde evra ove i iduće godine. To znači da Beč ide ka bankrotu - ukazao je on.

Kraus je rekao da ta situacija donosi poskupljenja za Bečlije u svim oblastima, jer rastu cene parkiranja, gradskog prevoza, energije.

- Život Bečlija je sve skuplji, i to onih koji plaćaju porez, a na drugoj strani grad poklanja stotine miliona evra godišnje nekim levičarskim udruženjima, nevladinim organizacijama koje podstiču trans-džender ludilo, društvima u čijim upravama sede funkcioneri Socijaldemokratske partije Austrije (SPO). Bacaju dodatno milione evra svake godine, preko socijalne pomoći, ljudima koji pod plaštom azila dolaze u Austriju, a nisu uplatili niti cent u državnu kasu, i još se bave kriminalom. Tako nešto je postalo potpuno neizvodljivo - objasnio je on.

Na pitanje da li je Beč i dalje najbolji grad za život, Kraus je odgovorio da se poslednjih godina u gradu beleže problemi i u oblasti bezbednosti.

- Kada pogledamo Božićne markete, koji su turistička atrakcija i mesto okupljanja porodica, njih sada mora da obezbeđuje policija, odnosno moraju biti sprovedene mere za zaštitu od terorizma. Zbog troškova obezbeđenja u nekim gradovima se otkazuju Božićni marketi - dodao je Kraus.

Dodao je i da ilegalna migracija, pod plaštom azila, sa arapskog prostora utiče na osećaj bezbednosti Bečlija, ali i ugrožava njihov način života.

Podseća da su u statistikama o kriminalu nadprosečno zastupljeni Sirijci i Avganistanci.

- Naš način života, slobodarski, hrišćanski, naša kultura su ugroženi zbog masovne ilegalne migracije pod plaštom azila iz islamističkih zemalja, ali i zbog loše politike SPO, koja je podsticala i finansirala te migracije. Sada žele da menjaju nazive Božićnih marketa u Zimske markete, kako navodno niko ne bi bio diskriminisan. Izbacuju hrišćanske tradicije iz škola i obdaništa - kritikuje Kraus.

Oštre kritike je uputio i na račun austrijske vlade.

- Austrijska vlada katastrofalno radi. Protiv Austrije je EU pokrenula postupak zbog deficita. Rekordna je zaduženost, inflacija. Treću godinu zaredom privreda je u padu. Zato nam je sada potrebna razumna, domaćinska politika, koja podstiče privredu, ali i vladu koja ne ugrožava neutralnost, već je poštuje i ne podržava dalje politiku sankcija EU - naglasio je Kraus.

On je istakao da Austrija treba da sledi put Mađarske i Srbije i ne dozvoli da je „upregnu zarad NATO ciljeva“.

Kraus je rekao i da je neophodna energetska politika koja bi osigurala konkurentnost privrede.

- Ogroman problem predstavljaju cene energenata, pa tako i nezaposlenost koja raste jer velika industrijska postrojenja više nisu konkurentna - kazao je Kraus, dodajući da je neophodno prekinuti politiku koja vodi u propast.

Autor: Iva Besarabić