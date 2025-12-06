BAKA KOJA IMA KANCER KASNI NA KONTROLU ZBOG BLOKADERA, A ONI JE VREĐAJU: Ponašanje policajke je tek sramno (VIDEO)

Danas je na društvenim mrežama osvanulo snimak još jednog sramnog ponašanja blokadera.

Naime, baka obolela od raka dojke kasnila je na kontrolu jer je raskrsnica bila blokirana. Umesto pomoći, blokaderi je vređali, a policajka legitimiše nju — ne one koji krše zakon.

Baka obolela od raka dojke je kasnila je na kontrolu jer je raskrsnica u Zemunu juče bila protivzakonito blokirana od strane blokadera, pa je na pregled morala da ide peške, boreći se sa bolom i umorom. Umesto razumevanja, naišla je na vređanje blokadera.

Na video snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se starija žena, vidno iscrpljena, kako pokušava da prođe do zdravstvene ustanove. Umesto da joj pomognu ili da se sklone, blokaderi je zaustavljaju i dobacuju joj uvrede.

Posebno zabrinjavajući detalj je činjenica da policajka, umesto da reaguje na blokadu i zaštiti građane, zaustavlja baku i legitimiše je, dok blokadere pušta da nastave sa svojim postupcima. Prolaznici komentarišu da je ovakvo postupanje nehumano i nedostojno uniforme.

Autor: Pink.rs