Snimak bake obolele od raka izazvao lavinu reakcija! Vučić: Posle ovog skandala sledi kadrovska čistka u policiji

Skandalozna scena sa blokade u Beogradu izazvala je ogromnu pažnju javnosti. Baka obolela od raka dojke kasnila je na kontrolu jer je raskrsnica bila blokirana, a umesto pomoći i razumevanja – dočekali su je uvrede blokadera i legitimisanje od strane policajke.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se starija žena, iscrpljena i zabrinuta, kako pokušava da stigne do lekara. Umesto da joj se omogući prolaz, blokaderi je zaustavljaju i dobacuju pogrdne komentare, dok policajka legitimiše upravo nju, a ne one koji su blokirali ulicu.

Predsednik Vučić najavio reforme policije posle incidenta sa bakom

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je velike promene u policiji, naglašavajući da će se obračunati sa svima koji podržavaju blokadersko nasilje. Ovaj slučaj dodatno je otvorio pitanje odgovornosti i načina na koji se policija ponaša tokom protesta.

Питање за онај део полиције која је још увек у служби блокадера: а шта је ова бака згрешила да је легитимишете? Желела да прође, да стигне на контролу? Крива је што је онколошки болесник, когa неко на правди бога малтретира? А зашто нису легитимисани ови који су, супротно свим… pic.twitter.com/BRJX5gc86s — Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. децембар 2025.

Reakcija Ane Brnabić

Na društvenim mrežama reagovala je i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je postavila pitanje delu policije „koja je još uvek u službi blokadera“:

„A šta je ova baka zgreshila da je legitimišete? Želela da prođe, da stigne na kontrolu? Kriva je što je onkološki bolesnik, koga neko na pravdi boga maltretira? A zašto nisu legitimisani oni koji su, suprotno svim zakonima i osnovnom javnom redu, blokirali jednu ulicu i onemogućili slobodu kretanja ljudi?“

Brnabić je dodala da se „ponovo pokazuje da su blokaderi poraženi zahvaljujući mudrosti i strpljenju predsednika Aleksandra Vučića“, naglasivši da bi primena metoda kakve se koriste u Francuskoj, Nemačkoj ili Belgiji dovela do građanskog rata.

„Neverovatno je da smo sačuvali mir i to je najveći uspeh predsednika Vučića i većinske Srbije u ovoj teškoj godini“, zaključila je Brnabić.

Reakcija Dragana J. Vučićevića

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević oštro je reagovao na incident i prozvao direktora beogradske policije Veselina Milića:

„Vreme je da se obračunamo sa svima koji sprovode i podržavaju blokadersko nasilje. Predsednik Vučić je rekao da će biti velikih promena u policiji i treba da ih bude dok se ne počiste svi koji podržavaju ovakvo nasilje ili ga sprovode. Javno pozivam Veselina Milića da kaže ko je naredio i dopustio da se održi ovaj nelegalni skup i da kazne pišete bolesnoj ženi koja je samo išla svojim putem. Zamislite da je to vaša majka, supruga, ćerka – kako biste se osećali?!“

Reakcije građana na društvenim mrežama

Snimak je izazvao lavinu komentara:

„Sramota, kažnjavati bolesnu ženu koja ide na pregled.“

„Ako je skup bio nelegalan, zašto se kazne pišu nemoćnima, a ne organizatorima?“

„Ovo je pravo lice blokadera – bahatost i nehumanost.“

