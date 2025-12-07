Građani Šida sinoć u odbrani stranačkih prostorija! Bulatović: Živela Srbija, živela SNS – provociraju nas, ali nikoga se ne plašimo! (VIDEO)

Sinoć su se u Šidu okupili građani kako bi branili prostorije Srpske napredne stranke (SNS), dok se nedaleko od njih nalazila manja grupa ljudi koja je najavila protestnu šetnju.

Na pitanje šta se može očekivati u nastavku večeri, Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, poručio je da su okupljeni članovi SNS-a dostojanstveno stajali uz srpsku zastavu i zastavu stranke, bez ikakvih incidenata.

„Videli ste sporadične provokacije sa njihove strane – ima ih tu par desetina, a provociraju ovoliki narod. Narod se okupio samo da brani svoju stranku. Mi nikoga ne diramo, upućujemo samo mir i ljubav. Nikoga ne mrzimo i sa ovog mesta poručujemo da nikoga ne mrzimo“, rekao je Bulatović.

On je dodao da je cilj protivnika da se stvori atmosfera građanskog rata, ali da SNS neće nasedati na provokacije: „Izdržali smo sve provokacije, policija radi svoj posao i mogu da kažem da je Srbija bezbedna dokle god predsednik Aleksandar Vučić sa svojom vizijom upravlja energijom naroda. Narod ga voli i narod Šida ga sluša.“

Bulatović je naglasio da će okupljeni ostati na mestu dokle god traje protest druge grupe:

„Došli su iz raznih gradova, skupili se njih oko 140 i misle da će svojom mržnjom nekoga uplašiti. Nikoga nisu uplašili – ovde su mladi, žene i muškarci koji vole Srbiju. Zato im poručujem iz Šida: živela Srbija, živela Aleksandar Vučić!- poručio je Bulatović.

