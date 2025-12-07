Gajić objavio 'Ćetkovićev predmet' na sajtu stranke nakon tvrdnji JTOK - a da ne može da ga pronađe

Advokat i narodni poslanik Vladimir Gajić objavio je danas na zvaničnom sajtu svoje stranke dokumenta za koja tvrdi da predstavljaju kompletan predmet protiv Predraga Ćetkovića, člana Visokog saveta tužilaštva.

Objavljivanje je usledilo nakon polemike sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, čiji je tužilac Željko Jočić od Gajića zatražio da sam prikuplja dokaze za krivičnu prijavu koju je juna podneo protiv Zagorke Dolovac, Tatjane Lagumdžije i Predraga Ćetkovića.

Gajić je odgovorio da se svi dokazi već nalaze u JTOK-u, pozivajući se pre svega na krivičnu prijavu MUP-a – UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u kojoj je opisan mehanizam pranja novca tokom eksproprijacije zemljišta za izgradnju brze pruge Novi Sad – Subotica.

Kako je naveo, policija je utvrdila da je u pitanju simulovan pravni posao u kojem su advokati zadržavali deset odsto novca, a ostatak vraćali dvojici advokata ovlašćenih od strane „Infrastruktura železnice Srbije“.

Prema Gajićevim tvrdnjama, među advokatima obuhvaćenim policijskom prijavom bio je i Predrag Ćetković, preko čijeg je računa, kako navodi, prošlo više od deset miliona dinara. Ipak, u optužnici koja je potom podignuta protiv grupe advokata, Ćetković se nije našao.

Gajić tvrdi da je izuzimanje Ćetkovića iz optužnice posledica uticaja „iz vrha tužilaštva“ i navodi da je upravo nakon toga on izabran za člana Visokog saveta tužilaštva, uz podršku tužiteljke Tatjane Lagumdžije i vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Prema njegovim rečima, saslušanja više lica u ovom predmetu bila su započeta, ali je njihovo sprovođenje zaustavljeno nakon intervencije da se „Ćetković zaštiti“.

Gajić takođe ističe da je ceo predmet već u julu ove godine bio dostavljen članovima Visokog saveta tužilaštva, jer se postavilo pitanje podobnosti Ćetkovića za obavljanje funkcije.

Upravo zato kako kaže smatra neubedljivim objašnjenje da tužilac Jočić danas ne može da pronađe dokumenta koja su već cirkulisala između institucija.

On je naveo da, „pošto tužilac očigledno ne ume da pronađe predmet koji se nalazi u JTOK-u“, odlučio je da ga učini javno dostupnim: “Ako i pored toga tužilac Jočić ne bude pronašao predmet, pomoći ću mu tako što će stranka čiji sam predsednik objaviti spise predmeta na sajtu.“

Autor: S.M.