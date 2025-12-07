AKTUELNO

Politika

'NAROD SRBIJE DOBRO ZNA DA DRŽAVA NIJE IGRAČKA' Snažna poruka predsednika Vučića: I u danima punim izazova, posvećeni smo zaštiti svih ključnih interesa Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Narod Srbije dobro zna da država nije igračka i da se ozbiljnost i odgovornost ne smeju dovoditi u pitanje. Zato svakog dana donosimo odluke koje čuvaju kako našu zemlju i građane, tako i stabilnost, bezbednost i budućnost, čak i onda kada је najteže, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirajući nedelju za nama.

- I u danima punim izazova, posvećeni smo zaštiti svih ključnih interesa Srbije. Ozbiljan pristup vođenju države, uz strpljenje i doslednost, ostaje temelj svakog koraka napred. Uz poverenje u snagu države i zajedništvo koje nas je uvek vodilo, Srbija nastavlja da gradi svoju budućnost vredno, marljivo i odlučno, zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'TRG U GRADU, GOVORNIK KRITIKUJE DRŽAVU, A ONDA UGLEDA STARCA KOJI GA PAŽLJIVO GLEDA' Vučić ispričao priču: 'Pitanje je ko će posle da nas oslobodi od

Izbori 2024

Izbori nisu igračka! Vučić pozvao građane na glasanje: Izađite 2. juna na birališta, budite odgovorni

Politika

MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Znam šta je država i Srbiju volim više od svega (VIDEO)

Politika

Srbija će ići napred - sviđalo se to nekome ili ne! Moćna poruka predsednika Vučića: Verujem u naš narod i snagu zajedništva

Politika

'DŽABA IM OBOJENE REVOLUCIJE, BLOKADE, PRETNJE' Petković: Narod u Zaječaru i Kosjeriću poručio da ne želi uništavanje Srbije

Politika

'EKSPO JE OD PRESUDNOG ZNAČAJA' Vučić o ekonomskoj dominaciji Srbije