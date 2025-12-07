Krkobabić u: Vršnjačko nasilje u Kraljevu posledica blokaderskog ludila – trauma za celo društvo!

Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić gostovao je u emisiji Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, gde je govorio o slučaju vršnjačkog nasilja u Kraljevu, ali i o širem društvenom kontekstu.

Krkobabić je istakao da se već 13 meseci stvara nepodnošljiva atmosfera podela u društvu, u kojoj je „dovoljno da se upali fitilj“ da bi se dogodile tragedije poput one u Kraljevu.

Podsetimo, dečak V.R (13) bio je žrtva brutalnog zlostavljanja od strane starijih maloletnika, koji u ga maltretirali i govorili mu da viče ja sam ćaci.

„Kakve veze taj dečak ima sa politikom i bilo čim? To je očito nečija potreba da uništi mlad život. Mislim da ostali dečaci i devojčice nisu ni svesni šta su radili, ali je napravljena atmosfera da nas podele i posvađaju. Najodgovorniji su roditelji, oni moraju da razgovaraju sa svojom decom. Ovo je presedan i velika trauma za tog dečaka, traje dugo i doveli smo se dovde dokle smo došli“, rekao je Krkobabić.

O slučaju Andrijane Nešić

Krkobabić se osvrnuo i na slučaj Andrijane Nešić, koja je kažnjena novčanom kaznom od 450.000 dinara i zabranom obavljanja funkcije na godinu dana zbog krivičnog dela uvrede.

„Od čega će da živi narednih godinu dana ako joj zabranite posao, a uz to mora da plati 450 hiljada? Da li su shvatili u kakvu situaciju je dovode? Nemaju ni delić humanosti, sve se svodi na to da nekog moraju da kazne“, naglasio je Krkobabić.

O zakonu „Svoj na svome“

Govoreći o zakonu o legalizaciji, Krkobabić je istakao da je to velika stvar koja rešava decenijski problem:

„Mali deo je posvećen u novinama o tome, a radi se o ogromnoj pozitivnoj stvari. Svoj na svome – i konačno rešavamo problem koji se obećava već 35 godina. Svaka čast vladi i predsedniku koji je pokrenuo ovu veliku priču“, poručio je Krkobabić.

Autor: Dalibor Stankov