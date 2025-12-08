SRPSKA LISTA: Razrešeni svi politički imenovani direktori opštinskih odeljenja na severu

Srpska lista saopštila je da su gradonačelnici četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova danas potpisali rešenja o razrešenju svih prethodno imenovanih direktora opštinskih odeljenja.

"Gradonačelnici Severne Mitrovice Milan Radojević, Zvečana Dragiša Milović, Zubinog Potoka Miloš Perović i Leposavića Zoran Todić preuzeli su dužnost u ovim opštinama i doneli odluku o razrešenju svih, politički imenovanih direktora opštinskih odeljenja“, navodi se u saopštenju Srpske liste na Instagramu.

Imenovanje novih direktora opštinskih odeljenja očekuje se u narednim danima.

Novi gradonačelnici četiri opštine na severu preuzeli su dužnost u petak, nakon što su pred odbornicima u lokalnim skupštinama položili zakletve.

Inače, po ulasku u opštinske zgrade novi gradonačelnici zatekli su zapuštene i devastirane prostorije.

Gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović izjavio je pre dva dana da je ulaskom u opštinske prostorije zatekao užasan prizor, da voda curi na sve strane i da nadležne ekipe već rade na saniranju štete.

Sličnu situaciju zatekao je i gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević koji je rekao da je stanje zatečeno u opštinskim zgradama „tužno, razočaravajuće i katastrofalno“.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić, podelio je fotografije oskrnavljenih ikona u zgradi Opštine Zvečan. Prema njegovim rečima, prostorije u kojima su se ikone nalazile koristili su pripadnici specijalnih jedinica Kosovske policije nakon upada u opštinsku zgradu.

Autor: D.Bošković