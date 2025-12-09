'MORAMO DA NAPREDUJEMO NA NAŠEM EU PUTU' Vučić: Mnogo stvari smo već uradili, vidite drugačije lice Srbije, ne samo Beograda (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na panel diskusiji Konkurentnost Evrope u podeljenom geopolitičkom pejzažu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

- Mi smo uspeli da osnažimo naš ekonomski rast kroz razvoj tri stuba, a to su direktne strane investicije, ogromna ulaganja u infrastrukturne projekte u našoj zemlji i kroz veću potrošnju zbog većih plata i penzija- napisao je Vučić na svom instagram nalogu.

- Sada su neki od ovih stubova ugroženi, delimično zbog globalne situacije, a delom i zbog unutrašnjih pitanja sa kojima smo se suočavali tokom poslednjih godinu dana- piše u objavi.

- EXPO 2027 koji će se održati u Beogradu, vidimo kao veliku priliku i mnogo ulažemo u to i svaki put kada dođete u Beograd za dva ili četiri meseca, vidite ogromnu razliku. Vidite drugačije lice Srbije, ne samo Beograda. Ostajemo čvrsto posvećeni tome da sve završimo do decembra sledeće godine, a da u isto vreme stvorimo bolje pravno i političko okruženje za potencijalne strane investitore, kako bismo opravdali očekivanja MMF-a i Svetske banke, koji su već rekli da će Srbija biti zemlja broj 1, možda čak i u Evropi, u narednih pet godina u pogledu stope rasta- piše u objavi.

- S druge strane, moramo da napredujemo na našem EU putu, a mnogo stvari smo već uradili- napisao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić