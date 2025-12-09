AKTUELNO

Dačić na večeri sa direktorom Biroa za javnu bezbednost Severne Makedonije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ugostio je večeras na svečanoj večeri direktora Biroa za javnu bezbednost Severne Makedonije Aleksandra Janeva, koji boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji.

Dačić je na svom Instagram nalogu izrazio uverenje da će predstojeći razgovor Janeva sa direktorom policije Srbije Draganom Vasiljevićem biti uspešan.

„Uveren sam da će sutrašnji razgovori direktora Vasiljevića i Janeva biti uzajamno korisni, kao i da će predstavljati dodatni impuls u unapređenju naših dobrih bilateralnih odnosa“, napisao je Dačić.

Autor: Dalibor Stankov

