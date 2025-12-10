'ZMIJU TREBA UDARATI U GLAVU, I BORITI SE ZAKONSKIM ODREDBAMA' Petrov delu sudstva: To treba da radimo kao društvo i dražava

U poslednjim danima i nedeljama, strana koja ima svoje interese, političke, kvazi političke, počinje sve više da se koristi pravnim sredstvima, tu mislim na serijal tužbi, rekao je Petrov, govoreći o blokaderskoj strani sudstva.

Profesor sa pravnog fakulteta dr Vladan Petrov kaže da je u ovom trenutku izuzetno potrebno da se svi uključe u poznanije prava u našoj zemlji, da bi obični građani shvatili šta se dešava u sudstvu.

- U poslednjim danima i nedeljama strana koja ima svoje interese, političke, kvazi političke, počinje sve više da se koristi pravnim sredstvima, tu mislim na serijal tužbi... Govorili smo i o prvostepenoj presudi Andrijani Nešić, koja je, blago rečeno uzburkala javnost i proizvela ono što se naziva ''čiling efekt'' - rekao je on.

Kada se već koriste pravnim sredstvima, a tu ima iskusnih, niko ne može da kaže da je Zdenko Tomanović loš, on je ozbiljan advokat sa dvokatskom kancelarijom, trebali bi i mi.

- Zmiju treba udarati u glavu, treba strogo citirati zakonske odredbe. To treba da radimo kao društvo i dražava - kaže Petrov.

Kako kaže, u ovoj fazi, pred izbore, izborna komisija saslušava prezentacije svih javnih tužilaca, a po zakonu stoji da predstavljanja treba da budu javna, da se video snima sve, i da se dobijeni zapis objavi na internet stranici saveta.

- Ne navodi se da li tu treba da budu novinari - rekao je Petrov.

Urednik portala ''Vaseljenska'' Vesna Veizović kaže da je na dnevnom nivou izbacuju ispred neke zgrade. Kako kaže, za sudsku stražu nema da kaže bilo šta, ljudi rade svoj posao i pristojni su.

- Znaju gde rade, za koga rade, i nemam zamerke na njihovo postupanje. Važnije je da ja kažem šta je juče bilo... Bilo je predstavljanje za visoki savet u tužilaštvu, to je Jovana Komnenović, Kuma Ivane Pomoriški, a ljudi koji su došli na njeno predstavljanje, koliko sam imala priliku da vidim... Znam ih, a to su ljudi koji su došli iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Ono što je interesantno, jeste da je ona jedan od favorita Zagorke Dolovac, i uz vezu nepotizma koji se provlači među kandidatima i tužiocima, oni indirektno utiču na dalje glasanje. Govoreći mladima da ukoliko nisu sa njima, kao ''kumići'', oni nemaju šta da rade neće biti deo kruga tužilaca - dodala je Veizović.

- Ja žrtvujem svoju funkciju gde govorim o osetljivim pitanjima, a vi se ne pojavljujete. Neka bude... - rekao je Petrov.

Kako kaže, to su ljudi koji treba da biraju, a njima se šalje poruka da kao nisu u tom krugu, ne treba da očekuju nešto na dalje, rekla je Veizović.

Imam već sedam tužbi, više se ne plašim.

- Na Kopaoniku su navodno pozivali novinari, nudili besplatan boravak, a od toga ništa nije bilo - podsetila je Veizović.

- Toga ima samo u rečima Branka Stamenkovića. Danas njegov rođak objavljuje članak da Zagorka Dolovac plaća ceh ćutanja. To je jedna čista tužba, a kod nas niko ne podnosi tužbe - rekla je Veizović.

Predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić kaže da Zagorka Dolovac nije došla na predstavljanje petogodišnjeg izveštaja, gde se, kako je dodao, pojavilo troje sudija koji su je branili.

- Nisu oni uplašeni, oni su uznemireni pa su bili bahati i bezobrazni. Nisu navikli d arade ono što su dužni. Oni su prvo saopštili da su potpisali sporazum, pa da nije bio sporazum nego deklaracija, pa su pretili medijima. Zagorka je navikla da radi na svoju ruku, a ako se ustanovi da je to bio sporazum, protiv Zagorke Dolovac treba podneti krivičnu prijavu. Jer je prekršila zakon, napravila prekršaj.... Jer tužilac ne sme ništa da porpiše bez konsultacija sa ministarstvima - rekao je Mrdić.

- Dakle imamo korake ka razrešenju Zagorke Dolovac, da je moralna, ona bi trebala da podnese ostavku, a ona je navikla zadnjih godina da je nedodirljiva,da niko ne sme da je komentariše i zato je sada uznemirena - dodala je.

Podneo sam prijave protiv predsednice Prvog osnovnoj suda i sudije Prvog osnovnog suda jer imam dokaze da su izvršili krivična dela, i imam svedoke.

- Ljudi mi se javljaju, potvrđuju moju krivičn prijavu. Vesna Miljuš je dobila podršku Jasmine Vasović, i one su zloupotrebile položaj Prvog osnovnog suda, i učinile su razna krivična dela, napravile su blokadersko sudstvo, i nemojte da vas iznenađuje presuda Andrijani Nešić - kaže Mrdić.

Na sve to, one su ostvarile veliku imovinsku korist na osnovu montiranja sudskih procesa, kaže Mrdić.

Autor: D.Bošković