Tajkunski Danas priznao: Vučić i vlada su se veoma odgovorno spremili i u Srbiji nema nikakvih problema sa gorivom!

Dešavaju se izvesne promene u uređivačkoj politici blokaderskog tabloida "Danas", pa su objavili i nešto što je istina.

Dva meseca nakon uvođenja sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i prošlonedeljnog početka gašenja rafinerije u Pančevu, stanje na benzinskim stanicama u Srbiji je stabilno, piše Danas.

Prema njihovim rečima, benzinske stanice imaju dovoljno goriva, a snabdevaju se preko privatnih terminala u Srbiji, gde stiže gorivo iz rafinerija u okolini, pre svega iz Mađarske, Rumunije i Severne Makedonije. Ističu i da na pumpama nema gužvi.

Izveštaj iznenađuje s obzirom na poslovično "ništa ne valja i Vučić je za to kriv" izveštavanje njih i njima srodnih medija.

Ovaj put, potvrdili su ono što je istina - saradnja i organizacija predsednika i Vlade Srbije bila je temeljna i odgovorna, te građani i dalje ne osećaju posledice američkih sankcija, kako fizički tako i psihički.

Autor: A.A.