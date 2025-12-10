UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić se obraća iz Brisela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde boravii kao gost predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen. Večeri koju priređuje prisustvovaće i .

Predsednik Vučić se obratio građanima nakon večere koju je priredila fon der Lajen, a kojoj je prisustvovao i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

- Dva sata je trajao razgovor sa Ursulom fon der Lajen na njen poziv, u njenom kabinetu je bio prijem, bio je i predsednik Evropskog Saveta Antonio Košta. Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju, za njen evropski put, o ključnim energetskim brigama sa kojima se suočavamo, regionalne stabilnosti, evrospke stabilnosti, geo-političkoj situaciji i ono što mogu da kažem je da sam iskreno zadovoljan. Zadovoljan sam tokom razgovora pogotovo oko energetske situacije koja nije laka, a biće sve teža iz dana u dan. Razgovarali smo gde i koliko možemo da uvezemo derivate iz Bugarske i Rumunije, gde možemo da gradimo gasovode i naftovode. Nemam veliki strah oko gasa koliki imam oko nafte. Naravno, kao odgovoran čovek, uvek imam strah. Verujem da ćemo imati podršku EU - rekao je Vučić i dodao:

- Razgovarali smo i o Klasteru 3. Nemam ništa novo da vam kažem. Vidim da se neki u Srbiji raduju što nećemo da otvorimo, ali ja ne mogu da vam kažem ni da hoćemo ni da nećemo - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na izjavu predsednika Crne Gore Milojka Spajića koji je izjavio da će Crna Gora čekati Srbiju u EU od 2028. godine.

- Voleo bih da sam čuo njegovu reakciju po mnogo važnijim pitanjima, kao što je Lora i stradanje Crnogoraca, ali nisam. Mogao bih da budem ciničan koliko hoćete, ali neću to da radim. Ja sam predložio nešto što je odgovorno i mudro, jer ako razmišljate samo o sebi i ne vidite komšiju...Prvo skočite, pa recite hop - rekao je Vučić.

Ovaj sastanak je bila velika čast za Srbiju, budući da se predsednik Vučić sastao sam sa dvoje najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji.

Autor: Iva Besarabić