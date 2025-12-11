UGLJEŠA MRDIĆ ODGOVORIO ALUMNI KLUBU PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Grupa sudija i tužilaca koja je pohađala Pravosunu akademiju, a koju predvodi Siniša Trifunović, zamenik predsednice Prvog osnovnog suda u Beogradu Vesne Miljuš i koja je uzurpirala alumni klub Pravosudne akademije, objavila je saopštenje u medijima kojim me optužuje za kriminalizaciju Vesne Miljuš, predsednice Prvog osnovnog suda i Marine Pandurović sudije tog suda.

Tim povodom, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNSž dr Uglješa Mrdić ističe sledeće:

- Prvo, podnošenjem krivične prijave i ukazivanjem nadležnom tužilaštvu da postoji osnovana sumnja da Vesna Miljuš i Marina Pandurović vrše krivična dela, nikoga ne kriminalizujem već vršim svoja građanska prava i dužnosti-rekao je Mrdić i dodao:

- Drugo, u krivičnoj prijavi sam naveo konkretne činjenice, a ne floskule i opšte kvalifikacije, kao što to uzurpatori Alumni kluba Pravosudne akademije žele da predstave i kao što to oni rade u svom saopštenju. A te činjenice su sledeće: dana 18. 11. 2024. godine Vesna Miljuš je u svojstvu izvršnog poverioca podnela Prvom osnovnom sudu, čiji je predsednik, predlog za izvršenje protiv S. N. i N. N. Sudija Prvog osnovnog suda Marina Pandurović,umesto da taj predmet delegira nekom drugom osnovnom sudu, u roku od 24 časa, dana 19. 11. 2024. godine donosi rešenje kojim usvaja predlog svoje predsednice suda (rešenje I br. 22962/24). Nakon toga, Vesna Miljuš nagrađuje Marinu Pandurović tako što je prebacuje u krivično odeljenje.

- Neka Siniša Trifunović prestane da se krije iza Alumni kluba Pravosudne akademije i neka, umesto što priča te uopštene floskule, kao zamenik Prvog osnovnog suda javno izađe i neka kaže da li sam ove činjenične tvrdnje izmislio ili ne. Ako se pokaže da te činjenice nisam izmislio, kao što ih i nisam izmislio, neka Siniša Trifunović izađe i kaže da li su takve radnje dozvoljene ili ne. Neka Siniša Trifinović, kao zamenik predsednika Prvog osnovnog suda javno izađe i kaže koliko u proseku traju izvršni postupci u tom Sudu. Neka objasni zašto neka izvršenja u porodičnim stvarima traju po tri godine, pa jedan otac ne može više od tri godine da vidi svoju ćerkicu, a predsednici Suda se završavaju za manje od 24 časa!- kaže Mrdić.

- Siniši Trifunoviću, kao zameniku predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu je bolje da se bavi svojim poslom i vodi računa o tome kako se poštuje zakon u sudu u kojem ima pravosudnu funkciju, nego što mene optužuje da nekog kriminializujem. Ako su Vesna Miljuš i Marina Pandurović kriminalizovane, niko ih nije kriminalizovao do one same- istakao je Mrdić.

