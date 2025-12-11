Savet za monitoring: Solventni inostrani službenici Dolovac, Nenadić i Stamenković urnisali javno tužilaštvo u Srbiji

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost apeluje na nadležne državne organe da hitno reformiše Javno tužilaštvo za organizovani kriminal najpre zbog 18 milijardi dinara štete koju je ovaj privatizovani organ naneo građanima Srbije, a onda i zbog svih troškova koje godinama generiše - a rezultata nema nigde.

Iz ogromne hajke koju su poveli loši državni, ali solventni inostrani službenici Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić i Branko Stamenković, privatni preduzetnici javnog tužilaštva u Republici Srbiji, jasno se potvrđuje da je neophodno uskladiti naše pravne propise sa državama EU koje imaju i iskustva i koristi od javnog tužilaštva koje je deo vlasti koja radi u interesu građana, a ne u interesu stranih agentura.

To što je Zagorka Dolovac pljunula u lice narodnim poslanicima Republike Srbije, što je u Hagu privatno i suprotno zakonu potpisivala međunarodna akta, što se uz lošeg državnog činovnika Branka Stamenkovića predstavnicima EU žali na državu i narod, ali i to što uz Branka Stamenkovića i Mladena Nenadića u medijima napadaju ustavna ovlašćenja Narodne skupštine i samo ustavno uređenje, jeste dokaz da se radi o privatizovanoj radnji koja se naziva "Javno tužilaštvo d.o.o" i čiji su vlasnici njih troje.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost ukazuje da je došlo do urušavanja ustavnog uređenja gde je prekršena obaveza vrhovnog javnog tužioca da podnese izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini, ali i gde više ne postoji ustavom propisana obaveza međusobnog proveravanja i ravnoteža između grana vlasti.