Vučić u Nišu o Aristonu: Ovo je fabrika koja je došla da ostane dugo u Srbiji - Doneće pristojne plate u mnoge porodice (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Nišu gde je prisustvovao otvaranju fabrike italijanske kompanije "Ariston".

Ceremonija otvaranja

Vučić je na početku obraćanja pozdravio okupljene i zahvalio se kompaniji Ariston što je došla u Niš.

- Mnogo hvala dragi gospodine Merloni, celoj Ariston grupi, hvala što ste posle Svilajnca doneli odluku da uložite novac u Niš. Srećan sam što smo jednog ovakvog investitora uspeli da dovedemo u Niš. Vizija, znanje, intelekt predstavljaju temelj istinskog napretka. Čast mi je što danas sa vama svedočim otvaranju fabrike ovde u Nišu. Biće ovo i simbol istinskog prijateljstva između Srbije i Italije. Prenesite moje pozdrave, da se zahvalite Đorđi Meloni na svakoj vrsti podrške koju je pružila Srbiji, mi to nikada nećemo zaboraviti - rekao je Vučić i dodao:

Pre sedam godina kada su učinjeni prvi koraci u Svilajncu, nadao sam se i verovao da ćemo moći da izgradimo nešto ovako velelepno u Nišu. Pogledajte kakav smo objekat dobili. 300 novih radnih mesta, ovo je fabrika važna i koja ne može da se skloni i pomeri za dan. Ovo je fabrika koja je došla da ostane dugo u Srbiji i tako će biti. Doneće pristojne plate u mnoge porodice i veću potrošnju u Nišu. Za nas je važno da nastavimo sa privlačenjem italijanskih investitora.

Vučić je rekao da otvaranje ove fabrike pomaže celom jugu Srbije i dodao da je fabrika dokaz i dobrih prijateljskih odnosa Srbije i Italije.

- Ovo su investicije u budućnost i za budućnost, za našu decu, ovo će da im donese bolje puteve, više ulaganja u društveni život. Nije Niš više dužan kao nekad, ovo je način na koji se te stvari uređuju. Ariston je i borba za efikasnije, čistije, pametnije tehnologije. Da zamolim sve zaposlene, i Srbija je pomogla ovaj projekat. I vi na neki način imate obavezu, dragi radnici, da poštujete hleb koji zarađujete, vlasnike, da pomažete Srbiji da možemo da privučemo nove investitore. Uprkos tome što živimo u iracionalno vreme, ljudi znaju da ovo predstavlja realni i stvarni život. Ljudi su zadovoljni i znaju šta nam ovo znači - naveo je Vučić i dodao:

Dragi radnici vama želim dobrog, napornog i pristojno plaćenog rada, da budete zadovoljni i da vaše porodice budu zadovoljne. Hvala svima na dočeku, srećan sam i ponosan. Gospodine Merloni još jednom beskrajno hvala na tome što ste doneli odluku da uložite novac u Niš. Živelo prijateljstvo Srbije i Italije.

Predsednik Vučić je rekao i da je gas stigao do fabrike i da će u njoj uskoro biti mnogo toplije.

- Mislio sam da će radnici da rade u ovakvim uslovima gde se pingvini smrzavaju, smrzo sam se tri puta, ali obavestili su me da je stigao gas i da će biti toplije. Radnici ne treba da brinu - rekao je Vučić.

Gori: Ovo je proširenje prijateljstva dvaju zemalja

Luka Gori, ambasador Italije u Srbiji, zahvalio se na prilici da učestvuje na današnjoj ceremoniji.

- Želim da zahvalim predsedniku Vučiću na prijateljstvu koje je pokazao prema italijanskim saradnicima - kazao je Gori.

Kako kaže, Ariston je jedna uspešna italijanska investicija koja donosi inovacije i prijateljstva.

- Na današnjem otvaranju slavimo ne samo proširenje kompanije, već proširenje prijateljstva Italije i Srbije - naveo je Gori.

Merloni: Izgradnja pogona ''Ariston'' u Nišu kapitalna investicija

Predsednik kompanije Ariston Paulo Merloni rekao je da mu je zadovoljstvo da svima poželi dobrodošlicu, naročito predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

On je izjavio da je izgradnja fabrike ''Ariston'' u Nišu kapitalna investicija i naveo da će se u tom pogonu proizvoditi cilindri i delovi toplotnih pumpi što je, kako je istakao, veoma važno za energetsku budućnost Evrope.

Merloni je rekao da se nova fabrika nalazi na prostoru od 150.000 kvadratnih metara, a da zgrada zauzima 30.000 kvadratnih metara.

- Ovo je kapitalna investicija. Uspeli smo da napravimo najbolju moguću produkciju, pravićemo cilindre, koji su neophodni delovi toplotnih pumpi, a koje su veoma važne da obezbede grejanje u Evropi u budućnosti - rekao je Merloni tokom obilaska novog pogona sa predsednikom Vučićem.

On je rekao da je parcela na kojoj je izgrađena fabrika kupljena u oktobu 2023. godine, a da je u julu 2024. počela izgradnja.

Obilazak fabrike pre ceremonije

Pre svečanog otvaranja Vučić je odmah po dolasku započeo sastanak sa rukovodstvom fabrike, nakon čega je krenuo u obilazak novog pogona.

- Pre godinu i po dana smo ovde bili, ništa nije bilo, sad je divna fabrika i zahvalan sam i srećan što ovde sad kreće dodatno zapošljavanje, obuka i onda od aprila kreće serijska proizvodnja. Lepa stvar za Niš. Uvek je lepo kad prisustvujete postavljanju kamena temeljca, kad nema ničega i onda vidite ovako lepu halu. Zapošljavaće oko 300 radnika, to je za nas veoma vredno, posebno posle odlaska Benetona. Nikad nam u Nišu nije bila niža stopa nezaposlenosti ali i dalje treba da dovodimo investitore - rekao je Vučić i dodao:

Pogledajte kako lepo izgleda, kao apoteka, sve čisto, uredno, više para, više će da potroše u Nišu. Niš je sa 321 evra, došao do 899 evra prosečne plate. Reći će neko koliko su skočile cene, da bi imali isti životni standard trebalo bi oko 580 evra plata, sad je više od toga. Ne možete 200 i 300 godina u zaostajanju za nekim zemljama da nadoknadite za 10 godina ali smanjujemo razliku. Sve što drugi urade, drugima izgleda lako. Ništa ovde nije lako.

Vučić je istakao da Ariston dolazi u pravom trenutku.

- Brojao sam do osam ili devet, mislim da je ovo deseta ili jedanaesta fabrika u Nišu. Ariston dolazi u pravom trenutku, imaćemo uskoro još jednu novu investiciju za Niš. Od ovakvih fabrika Niš živi. Još 30 godina će biti potrebno da se ogroman novac sliva sa severa republike ovde, ali će onda Niš da uhvati priključak za Beogradom i Novim Sadom. Imamo mnogo čime da se ponosimo jugom Srbije, osim vrednih ljudi. I u Pirotskom i u Topličkom, Pčinjskom, sve više fabrika. Auto-puteve smo napravili, sad ćemo i pruge - naveo je Vučić i dodao:

Jutros u 10 sati imali smo više od 100.000 podnetih zahteva za evidentiranje imovine, mnogo sam srećan zbog toga. Od toga je u Nišu 5.000. U Nišu je veći procenat kuća, 50 odsto, 26 odsto pomoćni objekti. U Srbiji su 48 odsto kuće, a 25 odsto pomoćni objekti.

Vučić je naveo da su neki obmanjivali javnost da se pet fabrika zatvaraju, a da se otvaraju dve.

- Otvaraće se tri, a pet se ne zatvara. Zatvaraju se neke u vreme blokaderskog boravka na vlasti. Za 525 od 960 ljudi smo uspeli da pronađemo zaposlenje, neki nisu želeli dalje da rade, sa nekima redimo na promeni zanimanja. To je stalna borba. Dolaze fabrike sa sve snažnijim tehnološkim razvojem. Nemate više plate kao u vreme vaših blokadera, danas je minimalac duplo veći od prosečne plate u blokadersko vreme. Kod nas će da dolaze oni koji ulažu i u tehnološke procese. Ponosan sam na to što smo uradili. Nastavićemo da radimo, Nišlije ne moraju da brinu. Biće posla za njih, Niš će i dalje da napreduje. Možda i pre decembra sledeće godine prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Nije dovoljno, ali je više nego što je bilo pre 10 godina - kazao je Vučić.

Vučić je naglasio da će u narednih 15 dana ovde biti 154 zaposlena, a da će ih ukupno biti 300.

Biće zaposleno 300 radnika

Svečanom otvaranju prisustvuju ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, kao i rukovodstvo kompanije.

Kompanija "Ariston" se bavi proizvodnjom cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi, a pogon fabrike se nalazi u radnoj zoni ''Sever 2''.

Kamen temeljac je postavljen u julu prošle godine, a plan je da bude zaposleno 300 radnika.

Kompanija je izgradila halu na 30.000 kvadrata i uložila 75 miliona evra u izgradnju fabrike, dok su Grad Niš i Republika u radnu zonu do sada uložili oko 8,2 miliona evra.

Kako je najavljeno, planirano je da se do kraja uloži 13,6 miliona evra.

