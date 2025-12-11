Merloni: Izgradnja pogona 'Ariston' u Nišu kapitalna investicija

Predsednik Ariston grupe Paulo Merloni izjavio je danas da je izgradnja fabrike ''Ariston'' u Nišu kapitalna investicija i naveo da će se u tom pogonu proizvoditi cilindri i delovi toplotnih pumpi što je, kako je istakao, veoma važno za energetsku budućnost Evrope.

Merloni je rekao da se nova fabrika nalazi na prostoru od 150.000 kvadratnih metara, a da zgrada zauzima 30.000 kvadratnih metara.

''Ovo je kapitalna investicija. Uspeli smo da napravimo najbolju moguću produkciju, pravićemo cilindre, koji su neophodni delovi toplotnih pumpi, a koje su veoma važne da obezbede grejanje u Evropi u budućnosti'', rekao je Merloni tokom obilaska novog pogona sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je rekao da je parcela na kojoj je izgrađena fabrika kupljena u oktobu 2023. godine, a da je u julu 2024. počela izgradnja.

''Ovo je samo početak, u naredna tri meseca proći ćemo određenu vrstu validacije, a u drugom kvartalu 2026. godine počećemo sa proizvodnjom delova za pumpe'', rekao je Merloni.

Istakao je da je sve urađeno brzo i efikasno uz pomoć insititucija države Srbije.

Merloni je rekao da će ''Ariston'' proizvode iz Niša izvoziti u Nemačku, Italiju, Francusku, Sloveniju, Holandiju, Belgiju, Švajcarsku.

