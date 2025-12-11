'NOVOGODIŠNJA REZOLUCIJA 2026: PRESTIĆI VOJU ZA DRUGO MESTO!' Brnabić reagovala na skandaloznu naslovnicu i 'listu za odstrel': Dokaz da radim dobro za Srbiju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na skandaloznu naslovnu stranu "Radara", koji se predstavlja kao objektivan, nezavisan i profesionalan medij, a na kojoj je osvanuo spisak kao otvoreni poziv na linč i progon političkih neistomišljenika.

Kako se može videti, kao "ratni i mirnodopski zločinac" prvo mesto zauzeo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Sa bronzane pozicije, odmah iza Vojislava Šešelja, je i Ana Brnabić, koja rekla da je ovo za nju zapravo kompliment.

- Dokaz da radim nešto dobro i lepo za Srbiju i nešto što će ostati upamćeno u našem narodu, kao — ja bih rekla — svakako jedan od najboljih perioda u istoriji naše zemlje. Što se tiče toga da je to visoko treće mesto, to mi je takođe velika počast i moram da kažem da sam zadovoljna, ali ću se truditi da ubuduće radim još više i još bolje, tako da prestignem Voju Šešelja i da pokušam da budem odmah uz predsednika. To mi je sada ambicija za 2026. godinu - rekla je Brnabić za Pink, a uz podeljeni video je napisala:

- Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto!

Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto! pic.twitter.com/qpQKWutTYw — Ana Brnabic (@anabrnabic) 11. децембар 2025.

Autor je karikaturista Dušan Petričić.

Autor: Pink.rs/