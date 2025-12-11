AKTUELNO

Politika

'NOVOGODIŠNJA REZOLUCIJA 2026: PRESTIĆI VOJU ZA DRUGO MESTO!' Brnabić reagovala na skandaloznu naslovnicu i 'listu za odstrel': Dokaz da radim dobro za Srbiju

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na skandaloznu naslovnu stranu "Radara", koji se predstavlja kao objektivan, nezavisan i profesionalan medij, a na kojoj je osvanuo spisak kao otvoreni poziv na linč i progon političkih neistomišljenika.

Kako se može videti, kao "ratni i mirnodopski zločinac" prvo mesto zauzeo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Sa bronzane pozicije, odmah iza Vojislava Šešelja, je i Ana Brnabić, koja rekla da je ovo za nju zapravo kompliment.

- Dokaz da radim nešto dobro i lepo za Srbiju i nešto što će ostati upamćeno u našem narodu, kao — ja bih rekla — svakako jedan od najboljih perioda u istoriji naše zemlje. Što se tiče toga da je to visoko treće mesto, to mi je takođe velika počast i moram da kažem da sam zadovoljna, ali ću se truditi da ubuduće radim još više i još bolje, tako da prestignem Voju Šešelja i da pokušam da budem odmah uz predsednika. To mi je sada ambicija za 2026. godinu - rekla je Brnabić za Pink, a uz podeljeni video je napisala:

- Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto!

Autor je karikaturista Dušan Petričić.

Autor: Pink.rs/

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

#Politika

#SNS

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

'OVO JE POZIV NA LINČ' Brnabić reagovala na novi JEZIV potez BLOKADERA: Još jednom pokazuju da im se sve svelo na NASILJE i targetiranje ljudi

Politika

NAJVEĆI GREH VUČIĆA JE TO ŠTO JE PRAVIO PALAČINKE! Brnabić o naslovnoj srani Šolakovih novina

Politika

'TEMU LITIJUMA OTVORILA SAM JA' Brnabić: Ne bežimo od ove teme i da baš MI želimo da javnosti pokažemo svo licemerje opozicije (FOTO)

Politika

'MUČENJE, VREĐANJE, TARGETIRANJE LJUDI' Brnabić reagovala na maltretiranje zaposlenih na RTS: Blokaderi od poriva za nasiljem izgleda ne mogu da pobeg

Politika

'SRAMOTA, SRAMOTA, SRAMOTA' Brnabić reagovala na skandaloznu izjavu Vladete Jankovića: Hiljadu puta - sramota

Politika

'BOLEST JE UZELA MAHA'Brnabić reagovala na monstruozan tekst Radara: Jadni su oni koji na ovakav način pokušavaju da diskredituju svoju zemlju