UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić u Nišu: Stigao u kasarnu 'Mija Stanimirović

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je nastavio posetu Nišu.

08:15 - Vučić će je stigao u kasarnu ''Mija Stanimirović'', gde će imati sastanke, nakon čega će obići kasarnu.

Foto: TV Pink Printscreen

Plan posete

Potom je planiran Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics.

U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima uGadžinom Hanu.

U 14.20 predviđen je obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry.

U 15.15 najavljen je obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Fabrika

#Razgovor

#Sastanak

#obilazak

