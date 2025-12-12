'RAZUMEM ZAŠTO ME MRZITE, ZATO ŠTO SAM DRUGAČIJI OD VAS' Vučić sumirao posetu Nišu, pa odgovorio na pretnje i laži blokadera - Večeras šetamo, u inat

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je završio posetu Nišu.

Obilazak fabrike Yusei Machinery u Nišu

Sistem efikasnosti privukao pažnju predsednika

Vučić se tokom obilaska fabrike zainteresovao za ekrane na kojima se prikazuje ko je od radnika na svom radnom mestu i kakva mu je efikasnost.

- Probaću ovakav sistem da uvedem i u Predsedništvu. Da u svakom trenutku vidite da li je neki zaposleni tu i kakva mu je efikasnost. Tačno vidite da li je neko završio svoj rad, da li mašina čeka na održavanje, ko od radnika kako i koliko radi. To će najvažnije biti da se uvede i u Vladi Srbije. Da ne dođu u 9 a odu u pola 11, kao jedan od mojih prethodnika - rekao je predsednik.

Povećanje broja zaposlenih

Vučić je naglasio da će broj zaposlenih u fabrici biti povećan.

- Pogledajte kako ovo izgleda. Osmeh ove dame mi znači sve, ona hrani svoju kuću ovim poslom. Privukli smo jednog važnog kineskog investitora, ništa ne pada sa neba, to je velika borba za svakog investitora - kazao je Vučić.

Posvećenost i marljivost

Predsednik je istakao da je posvećenost ključna:

- Mora postojati posvećenost i marljivost, zato nas ljudi biraju, da radimo za njih - naglasio je Vučić.

Naglasio je da izuzetno cenimo podršku Kine, i da se sa time nikada ne igramo.

- Podržali su naš teritorijalni integritet, kao što se mi nikada ne libimo da kažemo da je Tajvan Kina, i da podržavamo politiku jedne Kine. Nema tu velike filozofije. Kada hoće da nešto kažu o Tajvanu, slobodno mogu i ja da pričam, pošto bih rekao isto kao i kineski zvaničnici. Ja to kažem i pred Amerikancima i pred Rusima. Kina će da odluči šta će da radi sa Tajvanom, to je njeno pravo i njena zemlja. To je politika Republike Srbije. Možda kada me smene, možda će da promene politiku, ali neće to skoro da se desi - rekao je Vučić.

Razgledajući mašineriju, predsednik Vučić je kroz šalu primetio da sve izgleda veoma komplikovano – dodao je da bi mu trebalo tri godine da nauči kako se radi na tim mašinama.

– Jel teško, naporno? A i da jeste, ne bi mi rekao – upitao je jednog radnika.

Govoreći o globalnim investicijama, Vučić je podsetio da su Kinezi kupili najmoćniju nemačku kompaniju robota za auto-industriju Kuka.

– To je čitav grad, kolike su to fabrike. A onda vidite – 90 odsto robota su Kuka, to je ponos nemačke industrije. I Kinezi su to uzeli pod svoje – rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića

On je na kraju obilaska rekoa da su obišli dve opštine Merošinu i Gadžin han , kako je rekoa dovešće i jedno odeljenje YUMka u Gadžin Han.

- Mislim da je to važno, veoma sam srtetan kako teče postupak legalizacije , očekivao sam nmogo problema . Ovo je veliko obećanje za Gadžin Han, uradićemo i dva mosta u Donjem Dušniku i Taskovićima - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je za Niš važno ne samo dovođenje novih investitora, već i povećanje broja zaposlenih. Podsetio je da je nakon odlaska kompanije Benetton, od ukupno 959 radnika njih 525 već našlo posao u drugim fabrikama.

– Čestitam na tome. Posebno sam srećan što vidim sve veće prisustvo kineskih investicija ovde. Verujem našim kineskim prijateljima – oni pomažu Srbiji i nadam se da će se taj trend nastaviti – istakao je predsednik.

Na pitanje novinara o subvencijama kompaniji Ariston i pisanju hrvatskih medija o „izduvavanju protesta“, predsednik Aleksandar Vučić odgovorio je oštro:

– Valjda su oni pametni, a ja idiot, pa ne znaju kakva je situacija na političkom nebu Srbije. A što se tiče Aristona, ja sam, za razliku od tih što napadaju, veoma ponosan – rekao je Vučić.

Predsednik je zatim napravio poređenje sa onima koje je nazvao „blokaderima“:

– Sada ću da objasnim suštinsku razliku između blokadera i nas. Ti ljudi su ojadili Niš, ne samo Niš već čitav Nišavski okrug. Danas je čak 50.000 manje nezaposlenih nego što je bilo pre 12 godina. A u Nišu je formalno zaposleno više od 21.000 ljudi! Ti blokaderi bi da se vrate na vlast. I oni se pitaju zašto država daje pare za subvencije. Pa da bi ovi divni, nasmejani ljudi radili, da bi imali posao – naglasio je predsednik.

Govoreći o poseti kompaniji IMI, predsednik Vučić istakao je da ga je posebno obradovalo srdačno dočekivanje radnika na proizvodnoj traci.

– Kada sam došao kod ovih koji najviše zarađuju, jedan je okrenuo glavu kada sam ušao. Rekao sam Kojiću kada smo izašli koliko sam srećan zbog toga. A znate zašto sam srećan? Zato što je posao dobio zahvaljujući mojoj ličnoj intervenciji da damo IMI-ju subvenciju. Nikada ne bi došli bez toga, a uskoro će zapošljavati preko 1000 ljudi – naglasio je predsednik.

Vučić je dodao da se ponosi rezultatima koje je postigla politika subvencija i privlačenja investitora:

– Ja se ponosim kada blokaderi uđu u onaj voz, i ne marim za to što mene mrze, srećan sam što priznaju moje rezultate. A za mene su rezultati najvažniji na svetu – poručio je Vučić.

O pisanju blokaderskih medija, Vučić kaže da njih ne interesuju fabrike i bilo šta ozbiljno. Govoreći o pretnji da će biti uklonjen Ćacilend, Vučić kaže da je ta priča završena odavno.

- Niko neće da napada ništa, a onaj ko misli da napada, zna se kakve su zakonske posledice. I niko se nije uplašio. I nemojte uvlačiti u to navijače Partizana, pošto sa time nemaju veze. Ja znam tačan odnos i navijača Zvezde i navijača Partizana, i on je istovetan u odnosu prema vlasti i opoziciji. Što se tiče toga da je neko trubio dok sam prolazio kroz Niš, ja nijednu nisam čuo. Sve ljude koje smo sreli u autobusu, nije bilo mnogo, 15-20 njih, sa svakim smo se pozdravili. U inat svima sam išao u Nišku banju, i u Medijanu u kafanu - rekao je Vučić.

Naglasio je da veoma retko koristi rotacije, i da ne želi da maltretira ljude po ulicama.

- Ovi momci koji me čuvaju traže dozvolu od mene da upale rotaciju, i to samo kada žurim na važne sastanke. Nikada je ne koristim. Da ne govorim da idem sa manje automobila nego neki drugi. Suština je u tome da nikada u životu nismo kafanu zatvorili, kao što tvrde blokaderi. Divno je sve uredio, skoro pun restoran je bio, neki pristojni mladi ljudi. Lepo smo jeli, završili i izašli napolje. Ne razumem šta je smisao, jel ti ljudi stvarno misle da su ovde nekakvi monstrumi koji će da jure nekoga. Da neće onaj mali nesrećnik što je vređao patrijarha i Šešelja, što je tukao ljude po ulicama ili ne znam šta, da neće da me bije. Jeste li vi ozbiljni ljudi - zapitao je predsednik.

Podsetio je na sramne napade na političke neistomišljenike koje su blokaderi priredili u Nišu.

- Ti probisveti nikada neće biti većina. Ja sam bio siguran da nećemo ni prošle izbore dobiti, zbog delova rukovodstva. Sada stvari radimo neuporedivo bolje, i verujem da neće biti lako, ali verujem da ćemo opet da pobedimo za godinu dana. Sve su lagali. Lagali su da smo zatvarali kafane, šta god da su pričali o trubama. A mi ćemo da šetamo večeras. Ako budem mogao zbog kolena, više od kilometra me muči. Ali toliko hoću u inat, onako, tek da se nerviraju. Mora sebi čovek nešto za dušu da uradi. Ili na Paliluli, ili na Panteleju, ili u centru, videćemo - rekao je Vučić.

Na tvrdnje iz Hrvatske da su srpski "rafali" lošiji od hrvatskih, Vučić je kratko zapitao šta je bolje - imati novo ili staro.

- Ako je bolje imati staro i polovno, onda u redu. A imam i neke druge vesti, ali neću o tome da govorim još - kazao je on.

Kaže i da se smanjuje razlika između Niša i Beograda i Novog Sada, kao i da su smešne kritike čoveka koji je poznat po tome što je krao toalet papir u Skupštini.

- Oni nikakav plan i program nemaju, znaju samo da pljuju. Ali oni nešto da urade? Ma baš ništa - kazao je Vučić.

- Oni nikakav plan i program nemaju, znaju samo da pljuju. Ali oni nešto da urade? Ma baš ništa. A što se tiče stručnjaka što bi da me tuže, da mi sude. Imaćete samo jednog protivnika, koji neće da beži od vaših tužilaca i sudija. A sudiću i jednima i drugima, pošto ne možete da mi nađete nijedan račun, nijednu vilu, ništa. To ne postoji. I razumem vas zašto me mrzite. Zato što sam drugačiji od vas - kazao je Vučić.

Obilazak kompanije TZR Recycling Industry

- Ovde radi 75 radnika, ići će i do 150. Sada možete da koristite subvencije i za zapošljavanje i za opremu za novu halu - rekao je predsednik.

Govoreći o italijanskom investitoru koji je uložio u ovu fabriku Vučić je rekao da su oni jedni od najvećih investitora.

- Oni su jedno vreme bili prvi trgovinski partner Srbije dok su sada na trećem mestu, Nemačka nam je sada prvi partner, a Kina drugi - rekao je Vučić dodajući Kina da se približava Nemačkoj.

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da država nastavlja da pomaže ljudima koji su izgubili posao, naglašavajući da su oni vredni i marljivi, te da će biti dragoceni svakom poslodavcu.

– Imamo još jedan značajan deo ljudi koji su izgubili posao, ali pomažemo na sve načine i gledaćemo i dalje kako da to radimo. Ti ljudi su vredni i marljivi, biće dobri svakom poslodavcu. I Ariston i Palfinger, i IMI i naši kineski prijatelji u Yusei-ju nastaviće da primaju i te ljude – rekao je predsednik.

Vučić je dodao da će se sa gradonačelnikom Niša razgovarati o svim projektima za grad, potvrdivši da će država uložiti značajna sredstva u Niški aerodrom.

– Slede nam nove investicije, desetine miliona za Niš – kazao je on.

Predsednik je najavio i infrastrukturne projekte:

– Slede radovi i na stadionu Čair, to će biti gotovo dvostruko veći stadion od onog u Zaječaru, Leskovcu i Loznici. Onda ostaje samo Nišlijama da se uloži u mlađe fudbalske kategorije da bi to dalo dobre rezultate u budućnosti. Radimo i porodilište, potpuno novu zgradu. Radimo i novu polikliniku. Radićemo i posebno odeljenje specijalizovano za kardiohirurgiju u KC Niš – rekao je Vučić.

Govoreći o drugim projektima, predsednik je naveo da se radi i obilaznica oko Niša, dok je naučno-tehnološki park u završnoj fazi.

Vučić je posebno istakao i bezbednosni aspekt:

– Što se vojske tiče, imaće Niš još vojske, biće zaštićeniji, a to je dobro i za ugostiteljske objekte. Da kažem kada je tu kineski ambasador, danas sam se pohvalio kako imamo dobro kinesko oružje koje štiti Niš. Sada nam je najmoćnije oruđe koje imamo, koje brani Niš, ono što smo kupili u NR Kini – dodao je predsednik.

Na pitanje novinara šta investitore najviše zanima kada pregovaru sa njima o dolasku u Srbiju Vučić je rekao da ih najviše zanimaju subvencije i stabilnost zemlje.

- Zanima ih PDV, porezi da im porez ostane isti da se ne menja i da imaju stabilan kurs - rekao je Vučić.

Dodao je da ih zanimaju sirovine kao i kvalitet radne snage.

Govoreći o Investitoru iz Italeje on je rekao da mu je drago što je u pitanju Srbin povratnik i da mu je veoma drago zbog toga.

Kompanija TZR Recycling Industry, bavi se proizvodnjom mašina i kompletnih linija za reciklažu čvrstog otpada, automobilskih i kamionskih guma, kao i električnog i elektronskog otpada.

O deviznim rezervama

- Imamo mi i zlata 51 tonu, sve nam je na rekordnom nivou. Zamislite da odgovaram, kad kažu otišao si u kafanu, nisam se pohvali, kažu zatvorili smo kafanu. Nemojte da lažete, nisam u životu zatvorio kafanu, bila je puna mladih i pristojnih ljudi. Laž jedna drugu stiže. Imamo najviše devizne rezerve u istoriji, zlata, imamo pare, niste sanjali da Srbija ima pare da plati NIS u jednom danu, na primer. Mi imamo pare. Niste ni pomislili, a neki drugi su prodavali svu srebrninu državnu, sve su razorili i uništili.

Vučić u uslužnom centru za legalizaciju

Predsednik Vučić je krenuo u obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome, gde će razgovarati sa građanima.

Istakao je da bi bilo odlično kada bi Yumco napravio jedan pogon u Gadžinom Hanu, i interesovao se kako je moguće pojačati autobuske linije između tog mesta i Niša.

- Imamo 135.000 ljudi koji su podneli zahtev za evidentiranje svoje imovine. Gužve su svuda, to je stvarno neverovatno. Naravno, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu svoji na svome - rekao je predsednik Vučić.

- Ne da znači, nego mnogo znači - rekao je jedan građanin novinarima.

Ako do juna budemo imali nekih 600.000 zahteva, to će biti odlično, iako će svakako biti više zahteva, naglasio je on.

- Više će zahteva biti za 6 meseci nego u prethodnih 30 godina. Bilo je komplikovano, i bilo je preskupo - kazao je predsednik.

U razgovoru sa zaposlenima i građanima, Vučić se interesovao da li je proces komplikovan ili ne.

- Bilo je problema prvog dana, sada smo se uigrali i sve je kako treba. Ljudi imaju razumevanja, znaju da je tek početak. Imamo od 50 do 70 ljudi dnevno - rekao je jedan radnik centra.

Gledajući satelitsku mapu na kojoj je prikazano koliko je objekata legalizovano, a koliko ne, predsednik je ukazao na jednu bitnu činjenicu:

- Pogledajte vi predsedniče opštine, pogledajte novinari, kakav problem imamo. Sve nam je crveno, oko 80 odsto - rekao je Vučić.

Predsednika su informisali da je proceduralno potrebno samo četiri-pet dana, ali da je ogroman broj zahteva i veliko interesovanje, zbog čega je proces za nijansu usporen.

U razgovoru sa meštanima, Vučić je rekao da će se potruditi da ovde otvore pogon Yumca, kako bi se zaposlilo što više žena.

Ministarka građevine je pojasnila da legalizacija svakog objekta košta 100 evra, tokom posete domaćinstvu u Gadžinom Hanu.

- Sve smo svojim rukama gradili - rekao je domaćin.

Predsednik je naložio Drobnjaku da zapiše da je neophodno da se izgrade mostovi u Taskovićima i Dušniku.

Na insistiranje domaćina predsednik je ušao u kuću da nazdravi domaćom rakijom, i kroz smeh je rekao o Drobnjaku:

- Kada pričamo o putevima on ćuti, a kada neko pomene rakiju odmah se raspriča. Drobnjak, ti ćeš da me zameniš.

On je najavio da će u maju ovde biti otvoren mala fabrika u kojoj će raditi žene.

Govoreći o novom pogonu u Gadžinom Hanu, kaže da se uvek borio za nove investicije i zapošljavanje ljudi, posebno u sredinama gde o ljudima dugo niko nije brinuo.

Vučić je pohvalio domaćina koji ih je ugostio sa svojom majkom i koji je još momak tj neoženjen i pitao kada će da se oženi.

- Lepo si se skućio, dobar si momak, šta čekaš- rekao je predsednik, dodajući u šali da je trebalo da počne da radi kao provodadžija.

Predsednik se osvrnuo i na zanatlije , rekavši da mnogi roditelji neće decu da upišu da se bave nekim zanatom.

Istakao je i važnost zanata, i da će mnogo više zanatlija morati da se obučava kako bi podmirili zahteve tržišta.

Vrativši se na temu svadbe, predsednik je od domaćina kroz smeh tražio da za svaki slučaj pošalje pozivnicu.

Obilazak kompanije Yumis

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi kompaniju Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda.

Fokus proizvodnje ove kompanije su supe, začini i kokice. Predsednik Vučić je prilikom obilaska fabrike pogledao proizvode i raspitivao se o njima.

Vučića su izvestili da proizvodi iz ove fabrike svoje mesto nalaze na rafovima širom sveta, uključujući i Libiju, Emirate, Izrael, Peru, Japan, Moldaviju...

Vučić je istakao da će država morati da pomogne još više, kako bi se proizvodi plasirali na dodatnim tržištima.

- Mi smo tu da pomognemo, i u izvozu i u opremanju osnovnim sredstvima. To je posao svake države. Oni sada imaju 220 zaposlenih, nadamo se da će taj broj porasti za još stotinjak - kazao je Vučić.

Ovo je značajna kompanija i za Niš i za ceo jug Srbije, dodao je on.

Odgovarajući na pisanje Nove S o otpuštanjima u Nišu, Vučić je rekao sledeće:

Otpuštanja je bilo u onim kompanijama koje su došle u Srbiju u vreme blokaderske vlasti. Danas imate u Nišu 21.000 ljudi više zaposlenih nego što je bilo pre 12 godina. I i dalje nisam zadovoljan, zato se borim i trudim. One što kibicuju, njih pozivam da dođu da pomognu.

Rekao je i da je samo sa jednim pripadnikom obezbeđenja ušao u autobus, i da to nije bilo namešteno.

- Ne plašim se da se sretnem sa narodom. Razumem da su naši protivnici izbezumljeni i histerični, zato što će opet da izgube izbore. Ali nađi neku argumentaciju, sedi smisli nešto, nemoj da lupetaš kao Maksim po diviziji - rekao je Vučić.

Dodao je da je više od 120.000 građana do sada podnelo zahteve za legalizaciju.

Naglasio je da država traži načine da pomogne našim kompanijama koje izvoze proizvode po celom svetu.

Fabrika Micro-Electronics od 50 radnika narasla na 716 – uskoro preko 1.000 zaposlenih!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Nišu obišao fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics, jednu od najvažnijih kompanija u gradu, gde je istakao značajan rast zaposlenosti i planove za dalja ulaganja.

„Mi smo bili ovde 2018. godine, bilo je 50 ljudi, danas je 716 zaposlenih. Da pomognemo subvencijama, da bi mogli da se prošire za još 300 ljudi. Za samo sedam godina, sa 50 ljudi, sad je 716 ljudi. Neka ide preko 1.000 i biće dobro“, rekao je predsednik.

Vučić je dodao da je Nacionalna služba za zapošljavanje pomogla u procesu kada su radnici iz Benetona i Leonija ostali bez posla. „Kada su ljudi u Benetonu i Leoniju dobili otkaze, 49 ljudi smo prebacili ovde. Biće potrebno još ljudi da se ovde zaposli. Njima je potrebna investicija od 23 miliona evra. Proširenje, dodatno zapošljavanje, važna fabrika u Nišu“, naglasio je.

Predsednik u kasarni Mija Stanimirović

Predsedniku Vučiću su predstavnici vojske upoznali sa najsavremenijim naoružanjem.

Predstavljena je modularna puška koje se proizvodi u našoj zemlji, zatim je pokazan ručni bacač mina i ostalo oružje.

Na pitanje novinara da li je zadovoljan vojskom nakon sastanka onje izjavio da jeste.

- U složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji i ne lakoj regionalnoj situaciji, popuna naših jedinica je bolja nego ranije. Veći je priliv vojnika nego odliv, i zbog izmena zakona koje smo doneli u Skupštini, i istovremeno čini mi se sve boljih plata koje privlače ljude u vojsku, kao i patriotski odnos - kazao je Vučić.

Što se tiče popune specijalnih jedinica, one nikada nisu bile na tom nivou, kazao je predsednik.

- Jedna jedinica će uskoro biti na 92 odsto, jedna na 85, jedna na 79. I sada povećavamo to da sve budu na preko 95 odsto. Videćete ovde, imamo i sredstva koja brane Niš. Imamo PVO iz Kine koja direktno brane grad Niš, to je HQ-17. Veoma moćno oružje koje štiti grad Niš.

Na pitanje o ljutnji Hrvata zbog činjenice da je Srbija nabavila bolje "rafale", Vučić kaže da vlada opšta pomama za oružjem u celom svetu.

- Samo se pitate šta je cilj svih njih. Mi smo to danas analizirali, ne bih izlazio sa zaključcima. Činićemo sve da naša vojska bude odvraćajući faktor za svakog agresora. Hrvatska vojska je veoma jaka, naoružavaju se dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta sve moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili tvrd orah, i kako bismo uvek imali odvraćajuće dejstvo. Želimo da jedanput preskočimo sve sukobe. Ali ako neko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je jasno šta se zbiva u Evropi i svetu - naglasio je Vučić.

Naglasio je da će mogući rat biti mnogo veći nego rat u Ukrajini.

Vučić je pregledao i ruski protiv-tenkovski sistem "kornet", naglasivši da je u pitanju izuzetno ubojno oružje, i na pitanje novinara da li Vojska Srbije nabavlja novo oružje, kratko je poručio da "nabavljamo sve vreme".

Na pitanje novinara da li će naša vojska nabaviti još neko novo oružje predsednik je odgovorio da mi stalno nabavljamo novo oružje i da nam je i juče stoglo nešto.

Vučić je odgovarajući novinarim na pitanja rekao da se ne može uporediti situacija danas i ona od pre deset godina.

- Situacija sada i pre 10 godina nije uporediva. Ni po pitanju ljudstva, ni po pitanju naoružanja. Da naglasim, i tada smo imali divne i časne ljude, morate biti ponosni na te ljude. Ali oprema i naoružanje, to prosto nisu iste vojske - rekao je on.

Vučić je potom obišao parkirane "pasarse", i istakao je njihovu ubojnost.

- Za jeftin novac uspeli smo da napravimo sjajno oružje - rekao je predsednik, i dodao:

- Već imamo više hiljada, uskoro ćemo moći da kažemo desetine hiljada dronova kamikaza. I to ćemo dodatno da ubrzavamo i proizvodnju kod nas i da kupujemo. Potrudićemo se da imamo preko 70-80 hiljada - rekao je Vučić. Na pitanje o ruskom "lansetu", predsednik je istakao da se ta ruska bespilotna letelica odlično pokazala.

Govoreći o uvođenju vojnog roka, predsednik kaže da su najmanji problem kasarne.

- Sve mi to, što je tehnika, što se parama kupuje, smo uradili. Problem je ova trka u savremenom naoružanju i trka za ljudstvom. Zato svi sada uvode vojne rokove, od Šveđana do Hrvata, ali kod nas je to uvek neko filozofsko pitanje. Ali biće uskoro, i ubrzavamo proces - rekao je Vučić.

Govoreći o kineskim PVO sistemima dugog dometa, koji su kupljeni poslednjih godina, predsednik kaže da je u pitanju izuzetno naoružanje koje brani Srbiju.

- Nije samo tu FK-3, već je višeslojna naša snaga. Videli ste sve od strele, šila, KUB-ova. U pitanju je raznovrsnost. I ne zaboravite da imamo ozbiljne uređaje za elektronsko ometanje, i još stižu - rekao je Vučić, sa čime se složio i general Tiosav Janković, čija jedinica je tokom NATO agresije oborila američki F-16.

08:15 - Vučić će je stigao u kasarnu ''Mija Stanimirović'', gde će imati sastanke, nakon čega će obići kasarnu.

Po dolasku predsednika Vučića, intonirana je himna Srbije "Bože pravde."

Program posete

U 10.00 je planiran Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics.

U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima uGadžinom Hanu.

U 14.20 predviđen je obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry.

U 15.15 najavljen je obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

