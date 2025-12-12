Uživo! Vučić obišao uslužni centar u Gadžinom Hanu i otkrio neverovatan podatak: Podneto oko 135.000 zahteva za upis vlasništva!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Nišu, gde je planiran obilazak više kompanija i institucija, kao i susreti sa građanima. Program posete obuhvata obilazak kasarne „Mija Stanimirović“, fabrike Integrated Micro-Electronics, kompanije Yumis, uslužnog centra u Gadžinom Hanu u okviru programa „Svoj na svome“, kao i kompanija TZR Recycling Industry i Yusei Machinery.

Vučić u uslužnom centru za legalizaciju

Predsednik Vučić je krenuo u obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome, gde će razgovarati sa građanima.

Istakao je da bi bilo odlično kada bi Yumco napravio jedan pogon u Gadžinom Hanu, i interesovao se kako je moguće pojačati autobuske linije između tog mesta i Niša.

- Imamo 135.000 ljudi koji su podneli zahtev za evidentiranje svoje imovine. Gužve su svuda, to je stvarno neverovatno. Naravno, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu svoji na svome - rekao je predsednik Vučić.

- Ne da znači, nego mnogo znači - rekao je jedan građanin novinarima.

Ako do juna budemo imali nekih 600.000 zahteva, to će biti odlično, iako će svakako biti više zahteva, naglasio je on.

- Više će zahteva biti za 6 meseci nego u prethodnih 30 godina. Bilo je komplikovano, i bilo je preskupo - kazao je predsednik.

U razgovoru sa zaposlenima i građanima, Vučić se interesovao da li je proces komplikovan ili ne.

- Bilo je problema prvog dana, sada smo se uigrali i sve je kako treba. Ljudi imaju razumevanja, znaju da je tek početak. Imamo od 50 do 70 ljudi dnevno - rekao je jedan radnik centra.

Gledajući satelitsku mapu na kojoj je prikazano koliko je objekata legalizovano, a koliko ne, predsednik je ukazao na jednu bitnu činjenicu:

- Pogledajte vi predsedniče opštine, pogledajte novinari, kakav problem imamo. Sve nam je crveno, oko 80 odsto - rekao je Vučić.

Predsednika su informisali da je proceduralno potrebno samo četiri-pet dana, ali da je ogroman broj zahteva i veliko interesovanje, zbog čega je proces za nijansu usporen.

U razgovoru sa meštanima, Vučić je rekao da će se potruditi da ovde otvore pogon Yumca, kako bi se zaposlilo što više žena.

Ministarka građevine je pojasnila da legalizacija svakog objekta košta 100 evra, tokom posete domaćinstvu u Gadžinom Hanu.

- Sve smo svojim rukama gradili - rekao je domaćin.

Predsednik je naložio Drobnjaku da zapiše da je neophodno da se izgrade mostovi u Taskovićima i Dušniku.

Na insistiranje domaćina predsednik je ušao u kuću da nazdravi domaćom rakijom, i kroz smeh je rekao o Drobnjaku:

- Kada pričamo o putevima on ćuti, a kada neko pomene rakiju odmah se raspriča. Drobnjak, ti ćeš da me zameniš.

On je najavio da će u maju ovde biti otvoren mala fabrika u kojoj će raditi žene.

Govoreći o novom pogonu u Gadžinom Hanu, kaže da se uvek borio za nove investicije i zapošljavanje ljudi, posebno u sredinama gde o ljudima dugo niko nije brinuo.

Vučić je pohvalio domaćina koji ih je ugostio sa svojom majkom i koji je još momak tj neoženjen i pitao kada će da se oženi.

- Lepo si se skućio, dobar si momak, šta čekaš- rekao je predsednik, dodajući u šali da je trebalo da počne da radi kao provodadžija.

Predsednik se osvrnuo i na zanatlije , rekavši da mnogi roditelji neće decu da upišu da se bave nekim zanatom.

Istakao je i važnost zanata, i da će mnogo više zanatlija morati da se obučava kako bi podmirili zahteve tržišta.

Vrativši se na temu svadbe, predsednik je od domaćina kroz smeh tražio da za svaki slučaj pošalje pozivnicu.

Obilazak kompanije Yumis

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi kompaniju Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda.

Fokus proizvodnje ove kompanije su supe, začini i kokice. Predsednik Vučić je prilikom obilaska fabrike pogledao proizvode i raspitivao se o njima.

Vučića su izvestili da proizvodi iz ove fabrike svoje mesto nalaze na rafovima širom sveta, uključujući i Libiju, Emirate, Izrael, Peru, Japan, Moldaviju...

Vučić je istakao da će država morati da pomogne još više, kako bi se proizvodi plasirali na dodatnim tržištima.

- Mi smo tu da pomognemo, i u izvozu i u opremanju osnovnim sredstvima. To je posao svake države. Oni sada imaju 220 zaposlenih, nadamo se da će taj broj porasti za još stotinjak - kazao je Vučić.

Ovo je značajna kompanija i za Niš i za ceo jug Srbije, dodao je on.

Odgovarajući na pisanje Nove S o otpuštanjima u Nišu, Vučić je rekao sledeće:

Otpuštanja je bilo u onim kompanijama koje su došle u Srbiju u vreme blokaderske vlasti. Danas imate u Nišu 21.000 ljudi više zaposlenih nego što je bilo pre 12 godina. I i dalje nisam zadovoljan, zato se borim i trudim. One što kibicuju, njih pozivam da dođu da pomognu.

Rekao je i da je samo sa jednim pripadnikom obezbeđenja ušao u autobus, i da to nije bilo namešteno.

- Ne plašim se da se sretnem sa narodom. Razumem da su naši protivnici izbezumljeni i histerični, zato što će opet da izgube izbore. Ali nađi neku argumentaciju, sedi smisli nešto, nemoj da lupetaš kao Maksim po diviziji - rekao je Vučić.

Dodao je da je više od 120.000 građana do sada podnelo zahteve za legalizaciju.

Naglasio je da država traži načine da pomogne našim kompanijama koje izvoze proizvode po celom svetu.

Fabrika Micro-Electronics od 50 radnika narasla na 716 – uskoro preko 1.000 zaposlenih!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Nišu obišao fabriku za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics, jednu od najvažnijih kompanija u gradu, gde je istakao značajan rast zaposlenosti i planove za dalja ulaganja.

„Mi smo bili ovde 2018. godine, bilo je 50 ljudi, danas je 716 zaposlenih. Da pomognemo subvencijama, da bi mogli da se prošire za još 300 ljudi. Za samo sedam godina, sa 50 ljudi, sad je 716 ljudi. Neka ide preko 1.000 i biće dobro“, rekao je predsednik.

Vučić je dodao da je Nacionalna služba za zapošljavanje pomogla u procesu kada su radnici iz Benetona i Leonija ostali bez posla. „Kada su ljudi u Benetonu i Leoniju dobili otkaze, 49 ljudi smo prebacili ovde. Biće potrebno još ljudi da se ovde zaposli. Njima je potrebna investicija od 23 miliona evra. Proširenje, dodatno zapošljavanje, važna fabrika u Nišu“, naglasio je.

Predsednik u kasarni Mija Stanimirović

Predsedniku Vučiću su predstavnici vojske upoznali sa najsavremenijim naoružanjem.

Predstavljena je modularna puška koje se proizvodi u našoj zemlji, zatim je pokazan ručni bacač mina i ostalo oružje.

Na pitanje novinara da li je zadovoljan vojskom nakon sastanka onje izjavio da jeste.

- U složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji i ne lakoj regionalnoj situaciji, popuna naših jedinica je bolja nego ranije. Veći je priliv vojnika nego odliv, i zbog izmena zakona koje smo doneli u Skupštini, i istovremeno čini mi se sve boljih plata koje privlače ljude u vojsku, kao i patriotski odnos - kazao je Vučić.

Što se tiče popune specijalnih jedinica, one nikada nisu bile na tom nivou, kazao je predsednik.

- Jedna jedinica će uskoro biti na 92 odsto, jedna na 85, jedna na 79. I sada povećavamo to da sve budu na preko 95 odsto. Videćete ovde, imamo i sredstva koja brane Niš. Imamo PVO iz Kine koja direktno brane grad Niš, to je HQ-17. Veoma moćno oružje koje štiti grad Niš.

Na pitanje o ljutnji Hrvata zbog činjenice da je Srbija nabavila bolje "rafale", Vučić kaže da vlada opšta pomama za oružjem u celom svetu.

- Samo se pitate šta je cilj svih njih. Mi smo to danas analizirali, ne bih izlazio sa zaključcima. Činićemo sve da naša vojska bude odvraćajući faktor za svakog agresora. Hrvatska vojska je veoma jaka, naoružavaju se dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta sve moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili tvrd orah, i kako bismo uvek imali odvraćajuće dejstvo. Želimo da jedanput preskočimo sve sukobe. Ali ako neko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je jasno šta se zbiva u Evropi i svetu - naglasio je Vučić.

Naglasio je da će mogući rat biti mnogo veći nego rat u Ukrajini.

Vučić je pregledao i ruski protiv-tenkovski sistem "kornet", naglasivši da je u pitanju izuzetno ubojno oružje, i na pitanje novinara da li Vojska Srbije nabavlja novo oružje, kratko je poručio da "nabavljamo sve vreme".

Na pitanje novinara da li će naša vojska nabaviti još neko novo oružje predsednik je odgovorio da mi stalno nabavljamo novo oružje i da nam je i juče stoglo nešto.

Vučić je odgovarajući novinarim na pitanja rekao da se ne može uporediti situacija danas i ona od pre deset godina.

- Situacija sada i pre 10 godina nije uporediva. Ni po pitanju ljudstva, ni po pitanju naoružanja. Da naglasim, i tada smo imali divne i časne ljude, morate biti ponosni na te ljude. Ali oprema i naoružanje, to prosto nisu iste vojske - rekao je on.

Vučić je potom obišao parkirane "pasarse", i istakao je njihovu ubojnost.

- Za jeftin novac uspeli smo da napravimo sjajno oružje - rekao je predsednik, i dodao:

- Već imamo više hiljada, uskoro ćemo moći da kažemo desetine hiljada dronova kamikaza. I to ćemo dodatno da ubrzavamo i proizvodnju kod nas i da kupujemo. Potrudićemo se da imamo preko 70-80 hiljada - rekao je Vučić. Na pitanje o ruskom "lansetu", predsednik je istakao da se ta ruska bespilotna letelica odlično pokazala.

Govoreći o uvođenju vojnog roka, predsednik kaže da su najmanji problem kasarne.

- Sve mi to, što je tehnika, što se parama kupuje, smo uradili. Problem je ova trka u savremenom naoružanju i trka za ljudstvom. Zato svi sada uvode vojne rokove, od Šveđana do Hrvata, ali kod nas je to uvek neko filozofsko pitanje. Ali biće uskoro, i ubrzavamo proces - rekao je Vučić.

Govoreći o kineskim PVO sistemima dugog dometa, koji su kupljeni poslednjih godina, predsednik kaže da je u pitanju izuzetno naoružanje koje brani Srbiju.

- Nije samo tu FK-3, već je višeslojna naša snaga. Videli ste sve od strele, šila, KUB-ova. U pitanju je raznovrsnost. I ne zaboravite da imamo ozbiljne uređaje za elektronsko ometanje, i još stižu - rekao je Vučić, sa čime se složio i general Tiosav Janković, čija jedinica je tokom NATO agresije oborila američki F-16.

08:15 - Vučić će je stigao u kasarnu ''Mija Stanimirović'', gde će imati sastanke, nakon čega će obići kasarnu.

Po dolasku predsednika Vučića, intonirana je himna Srbije "Bože pravde."

Program posete

U 10.00 je planiran Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics.

U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima uGadžinom Hanu.

U 14.20 predviđen je obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry.

U 15.15 najavljen je obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

Autor: Pink.rs