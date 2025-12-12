Vučić iz Niša: Vojska Srbije nikad jača - stižu desetine hiljada dronova kamikaza!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je nastavio posetu Nišu.

9:10 Prezentacija oružja

Predsedniku Vučiću su predstavnici vojske upoznali sa najsavremenijim naoružanjem.

Predstavljena je modularna puška koje se proizvodi u našoj zemlji, zatim je pokazan ručni bacač mina i ostalo oružje.

Na pitanje novinara da li je zadovoljan vojskom nakon sastanka onje izjavio da jeste.

- U složenom okruženju, uzavreloj geopolitičkoj situaciji i ne lakoj regionalnoj situaciji, popuna naših jedinica je bolja nego ranije. Veći je priliv vojnika nego odliv, i zbog izmena zakona koje smo doneli u Skupštini, i istovremeno čini mi se sve boljih plata koje privlače ljude u vojsku, kao i patriotski odnos - kazao je Vučić.

Što se tiče popune specijalnih jedinica, one nikada nisu bile na tom nivou, kazao je predsednik.

- Jedna jedinica će uskoro biti na 92 odsto, jedna na 85, jedna na 79. I sada povećavamo to da sve budu na preko 95 odsto. Videćete ovde, imamo i sredstva koja brane Niš. Imamo PVO iz Kine koja direktno brane grad Niš, to je HQ-17. Veoma moćno oružje koje štiti grad Niš.

Na pitanje o ljutnji Hrvata zbog činjenice da je Srbija nabavila bolje "rafale", Vučić kaže da vlada opšta pomama za oružjem u celom svetu.

- Samo se pitate šta je cilj svih njih. Mi smo to danas analizirali, ne bih izlazio sa zaključcima. Činićemo sve da naša vojska bude odvraćajući faktor za svakog agresora. Hrvatska vojska je veoma jaka, naoružavaju se dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta sve moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okruženju bili tvrd orah, i kako bismo uvek imali odvraćajuće dejstvo. Želimo da jedanput preskočimo sve sukobe. Ali ako neko pokaže takvu nervozu oko samo 12 aviona, onda vam je jasno šta se zbiva u Evropi i svetu - naglasio je Vučić.

Naglasio je da će mogući rat biti mnogo veći nego rat u Ukrajini.

Vučić je pregledao i ruski protiv-tenkovski sistem "kornet", naglasivši da je u pitanju izuzetno ubojno oružje, i na pitanje novinara da li Vojska Srbije nabavlja novo oružje, kratko je poručio da "nabavljamo sve vreme".

Na pitanje novinara da li će naša vojska nabaviti još neko novo oružje predsednik je odgovorio da mi stalno nabavljamo novo oružje i da nam je i juče stoglo nešto.

Vučić je odgovarajući novinarim na pitanja rekao da se ne može uporediti situacija danas i ona od pre deset godina.

- Situacija sada i pre 10 godina nije uporediva. Ni po pitanju ljudstva, ni po pitanju naoružanja. Da naglasim, i tada smo imali divne i časne ljude, morate biti ponosni na te ljude. Ali oprema i naoružanje, to prosto nisu iste vojske - rekao je on.

Vučić je potom obišao parkirane "pasarse", i istakao je njihovu ubojnost.

- Za jeftin novac uspeli smo da napravimo sjajno oružje - rekao je predsednik, i dodao:

- Već imamo više hiljada, uskoro ćemo moći da kažemo desetine hiljada dronova kamikaza. I to ćemo dodatno da ubrzavamo i proizvodnju kod nas i da kupujemo. Potrudićemo se da imamo preko 70-80 hiljada - rekao je Vučić. Na pitanje o ruskom "lansetu", predsednik je istakao da se ta ruska bespilotna letelica odlično pokazala.

Govoreći o uvođenju vojnog roka, predsednik kaže da su najmanji problem kasarne.

- Sve mi to, što je tehnika, što se parama kupuje, smo uradili. Problem je ova trka u savremenom naoružanju i trka za ljudstvom. Zato svi sada uvode vojne rokove, od Šveđana do Hrvata, ali kod nas je to uvek neko filozofsko pitanje. Ali biće uskoro, i ubrzavamo proces - rekao je Vučić.

Govoreći o kineskim PVO sistemima dugog dometa, koji su kupljeni poslednjih godina, predsednik kaže da je u pitanju izuzetno naoružanje koje brani Srbiju.

- Nije samo tu FK-3, već je višeslojna naša snaga. Videli ste sve od strele, šila, KUB-ova. U pitanju je raznovrsnost. I ne zaboravite da imamo ozbiljne uređaje za elektronsko ometanje, i još stižu - rekao je Vučić, sa čime se složio i general Tiosav Janković, čija jedinica je tokom NATO agresije oborila američki F-16.

08:15 - Vučić će je stigao u kasarnu ''Mija Stanimirović'', gde će imati sastanke, nakon čega će obići kasarnu.

Po dolasku predsednika Vučića, intonirana je himna Srbije "Bože pravde."

Program posete

U 10.00 je planiran Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics.

U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima uGadžinom Hanu.

U 14.20 predviđen je obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry.

U 15.15 najavljen je obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

