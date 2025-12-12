AKTUELNO

OVAKO LAŽU OPOZICIONI MEDIJI: Uhvaćeni na delu, evo šta su pokušali (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Novinarka portala Južne vesti Jelena Milanović Canić iznela je neistinu, koja je sada razotkrivena dokazima.

Naime, Milanović je rekla da je “možda kafana bila zatvorena za javnost”, a na fotografiji se vidi 13 osoba, u samo jednom deliću restorana.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Nišu i Nišavskom okrugu, gde obilazi fabrike i kasarnu "Mija Stanimirović", pa se sastao i sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Međutim, ni ovog puta nije izbegao neistine i napade.

Autor: Pink.rs

