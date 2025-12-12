DANAS I JUTARNJI ZAJEDNO TUGUJU: 'Protesti su se potpuno ispuhali, Vučić shvatio da ima prednost!' (FOTO)

Srpski "Danas" i hrvatski "Jutarnji list" shvatili su da je blokaderska priča propala odnosno kako kažu "ispuhala" i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u potpunoj prednosti, te sada nad tom činjenicom jadikuju!

Naime, u svojim današnjim naslovima navode "Protesti su se potpuno ispuhali, a Vučić shvatio da ima prednost. Sada je smislio novi plan kako da ostane na vlasti", čime su javno priznali poraz, odnosno pobedu Aleksandra Vučića.

Već je uveliko poznato da blokaderi već mesecima imaju svesrdnu podršku iz Hrvatske, pa sada ne iznenađuje to što pored srpskih opozicionih glasila, tuguju i hrvatski mediji.