RUSIJA TRAŽILA U UN DA RATKO MLADIĆ BUDE PREDAT SRBIJI: Jedva drži glavu uspravno

Puna odgovornost za svaki negativan razvoj događaja u vezi sa Mladićem biće direktno na Mehanizmu i lično na njegovom predsedniku, izjabila zamenica stalnog predstavnika Rusije pri UN Marija Zobolocka.

Ruska misija pri UN zatražila je da Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale UN preispita odluku u vezi sa srpskim generalom Ratkom Mladićem i da ga ili preda Srbiji na dalje izdržavanje kazne ili prevremeno oslobodi iz humanitarnih razloga kako bi ostatak života proveo primajući adekvatnu negu.

Zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Marija Zobolocka je, na sednici Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran izveštaj Mehanizma, naglasila da bi bilo koji drugi pristup bio nehuman i da će puna odgovornost za svaki negativan razvoj događaja u vezi sa Mladićem biti direktno na Mehanizmu i lično na njegovom predsedniku.

Zabolocka je na brifingu SB UN o radu ove institucije istakla da se teško stanje Ratka Mladića pogoršalo, da on pati od naglih promena krvnog pritiska, stalno visokog nivoa šećera u krvi, atrofiranog mišićnog tkiva u donjim udovima i oštećene motoričke funkcije u rukama i prstima.

„Gospodin Mladić jedva drži glavu uspravno. Ima dekubituse na obe noge. Ima osteomijelitis na levom skočnom zglobu. Zbog male telesne težine i obaveznog mirovanja u krevetu, bubrezi pacijenta su preopterećeni lekovima. Njegove kognitivne funkcije se pogoršavaju. Kao rezultat toga, Ratko Mladić nije uvek u stanju da prepozna prisustvo i specifičnosti svojih zdravstvenih problema i da blagovremeno potraži medicinsku pomoć“, rekla je ona, prenosi Kosovo online pisanje Sputnika.

Demencija napreduje

Dodala je i da njegova demencija napreduje, kao i da uprava zatvorske bolnice nije dala saglasnost za izvođenje magnetne rezonance, iako je poslednje skeniranje obavljeno još 2022. godine već pokazalo degeneraciju nervnog tkiva i pogoršanje stanja.

Zabolocka je upitala na brifingu da li je ovaj spisak bolesti zaista nedovoljan da se udovolji zahtevu za prevremeno puštanje na slobodu ili za premeštaj u Srbiju.

Kao primer funcije koju Mehanizam nije uspeo da izvrši ona je navela i slučaj bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, navodeći da Velika Britanije, gde on služi kaznu, nastavlja da ignoriše čak i standardna minimalna pravila UN za postupanje sa zatvorenicima.

Istakla je da su njegova prava sistematski ograničena, uključujući i pravo na medicinsku negu, uprkos hroničnim bolestima koje ima.

Pored toga, kako je rekla, britanski mediji su širili izveštaje o Karadžićevom navodnom saučesništvu u organizovanju „snajperskog turizma“ za strance tokom opsade Sarajeva, dok uprava zatvora primorava Karadžića da nosi posebnu odeću koja označava osumnjičene za pokušaj bekstva.

Ona je kritikovala rad Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, posebno ukazavši na činjenicu da se postupak „prevremenog puštanja na slobodu“ koristi samo kada Mehanizam hitno mora da „skine odgovornost za neizbežnu smrt još jednog teško bolesnog zatvorenika“.

"Trenutni izveštaj otkriva još jednu situaciju u kojoj je osuđenik, čije ime iz nekog razloga nije objavljeno, preminuo ubrzo nakon što mu je Mehanizam odobrio prevremeno puštanje na slobodu", rekla je ona i dodala da, osim slučajeva kada su zatvorenici bukvalno na samrti, zahtevi za prevremeno puštanje na slobodu se sistematski odbijaju, čak i kada postoje ubedljivi humanitarni razlozi za njegovo odobrenje.

Zobolocka je naglasila da je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale uspostavljen kao privremena struktura i da bi trebalo da bude zatvoren.

Autor: D.Bošković