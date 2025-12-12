Predsednik GO Zvezdara ugostio mladog karatistu Uroša Nikolića

AKTUELNO

Predsednik Gradske opštine Zvezdara Mihailo Dosković danas je u Opštini ugostio mladog karatistu Uroša Nikolića, svetskog i evropskog prvaka i osvajača velikog broja medalja na značajnim domaćim i međunarodnim turnirima, i njegovog oca.

Predsednik Dosković je rekao da je čast za Opštinu što je danas imala priliku da ugosti našeg Zvezdarca Uroša Nikolića, višegodišnjeg državnog šampiona u karateu i osvajača velikog broja značajnih međunarodnih priznanja.

Foto: GO Zvezdara

,,Opština Zvezdara je ponosna na Uroša i nastaviće da podržava sve mlade sportiste koji svojim radom i talentom predstavljaju našu opštinu. Uroš je pravi ponos ne samo naše opštine, već i zemlje, i zbog toga ćemo i dalje ulagati u mlade talente. Srbija je poznata po izvanrednim sportskim dostignućima, a upravo kroz sport često na najlepši način predstavljamo svoju zemlju“, rekao je predsednik Dosković, a Urošu je čestitao na izuzetnim rezultatima i poželeo je njemu i njegovoj porodici dobro zdravlje i još mnogo uspeha u nastavku sportske karijere.

Petnaestogodišnji Uroš Nikolić, član Karate kluba „Kamakura” kod trenera Dušana Popovića, koji je ove godine u Italiji postao evropski, a u Poljskoj svetski šampion, do sada je osvojio 115 medalja od kojih je 65 zlatnih, 26 srebrnih i 24 bronzane medalje.

Foto: GO Zvezdara

Uroš je pohađao Osnovnu školu „Pavle Savić”, a sada je učenik Medicinske škole „Vasilije Ostroški”, a kroz svoju karijeru je medalje osvajao na turnirima u zemlji, ali i na onima u inostranstvu. Pored evropske i svetske titule koje je osvojio ove godine, on je ove godine osvojio i tri prva mesta na Super Enpi turniru na kome je prva mesta osvajao i 2019, 2022, 2023. i 2024. godine. Pored ovoga, Uroš je prva mesta osvajao i na Svetskom prvenstvu za juniore i kadete (2022.), Evropskom školskom prvenstvu (2023.), Otvorenom prvenstvu Slovenije i Međunarodnom trofeju srpske karate unije (2024.).

