Krkobabić: Nećemo dozvoliti da nas plaše - penzije rastu, fabrike se otvaraju!

Potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe Stefan Krkobabić bio je gost emisije „Novo jutro“ kod Jovane Jeremić na TV Pink, gde je govorio o razvoju Srbije, penzijama, autoputevima i energetskoj politici.

„Jednu Srbiju imamo, ona treba da se razvija sa svim svojim različitostima – sever, jug, istok, zapad. Očigledno neko ima potrebu da plaši ljude da će Niš da stane“, rekao je Krkobabić, podsećajući da se upravo u tom gradu otvaraju nove fabrike i da se ulaže u razvoj privrede. On je naglasio da vlast nastoji da ravnomerno otvara proizvodne pogone širom zemlje, kako bi se obezbedila nova radna mesta i stabilan rast, bez obzira na to da li je reč o severu, jugu, istoku ili zapadu Srbije.

Autoputevi i razvoj Srbije

Govoreći o izgrađenim autoputevima širom zemlje, Krkobabić je podsetio na Ibarsku magistralu, koju je nazvao „magistralom smrti“.

„Ko zna koliko je ljudskih života odnela. Sa Milošem Velikim o tome pričamo svaki put, ali ne podrazumeva se – ljudi moraju da znaju da je vrlo lako moglo da ne bude tog autoputa. Koliko radite, toliko imate“, naglasio je Krkobabić.

Penzije – istorijsko povećanje

Krkobabić je posebno istakao značaj povećanja penzija:

„Otvaraju se nove fabrike u Nišu, rastu penzije. Imali smo istorijsko povećanje od 12,2 odsto. Pouzdano znam da predsednik Vučić i moja partija od toga neće odustati. Penzije moraju da se usklađuju po zakonu, a vanredno povećanje je neophodno. Naši najstariji to prepoznaju.“

Dodao je da će penzije rasti „onoliko koliko se Srbija bude brzo razvijala, koliko budemo otvarali nova radna mesta i fabrike“.

NIS i energetska politika

Govoreći o situaciji u Naftnoj industriji Srbije (NIS), Krkobabić je rekao da Rusi ne žele da prodaju kompaniju, ali da je to veliki problem za Srbiju:

„Čuli smo poruku da neće biti nacionalizacije niti neprijateljskog čina, ali moramo da razumemo da je ovo problem koji traje dugo. Bili smo pod pretnjama sankcijama, sada ih zvanično imamo. Ako Narodna banka Srbije podpadne pod sekundarne sankcije – svi znamo šta bi to značilo.“

On je dodao da Srbija mora da vodi „stručnu politiku“ i da se ugleda na Viktora Orbana:

„Orban nije ni levo ni desno, nego vodi svoj pravac. Mi moramo da zaštitimo svoje interese u NIS-u. Nalazimo se između čekića i nakovnja – Amerikanci kažu da nismo krivi, Rusi kažu isto, ali mi smo u problemu. Kada se veliki tuku, mali ispaštaju.“

Krkobabić je zaključio da Srbija mora da reši ovaj problem do 15. januara, naglašavajući da je narod već „dosta propatio sa sankcijama“.

Autor: Dalibor Stankov