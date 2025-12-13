HAOS! Dijana Hrka napala svog dojučerašnjeg zaštitnika – 'Reč je o pokušajima zloupotrebe'

Sukob nakon priznanja o dvojnici.

Nakon što je Nenad Stanić, pripadnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu, javno priznao da je u jednom trenutku Hrka imala dvojnicu – i to njegovu suprugu – oglasila se i sama Hrka.

Za N1 je poručila da je sve vreme samostalno štrajkovala glađu i da nikakva dublerka nije bila u šatoru ispred Skupštine Srbije, gde je protestovala duže od mesec dana.

„To su pokušaji da se sve što sam uložila obesmisli i da se moja čista borba uprlja. Reč je o pokušajima zloupotrebe“, rekla je Hrka, dodajući da od dalje borbe ne odustaje.

Stanić: Supruga je bila dubler

Gostujući u podkastu „Pravi odgovor“ na YouTube, Nenad Stanić je najpre negirao da je njegova supruga glumila Hrku, ali se ubrzo sam demantovao i priznao da je ona u jednom trenutku bila „dubler“.

„Supruga moja je bila u jednom trenutku. Morali smo tako da bi sačuvali ženu od Informera, koji je došao ispred klinike da je snima. Samo smo nju izveli u kolicima“, rekao je Stanić, dok se voditelj smejao u neverici.

Jerković: Manipulacija baca senku na pokret

Aleksandar Jerković, programski direktor organizacije za praćenje izbora OKO, ocenio je da je ova manipulacija identitetom bacila senku na celokupan blokaderski pokret.

„Kada se neko pojavljuje kao simbol protesta i lične tragedije koja je emotivno mobilisala građane, svaka manipulacija identitetom – bez obzira na motiv – neminovno baca senku na pokret. Transparentnost je ključna, naročito kada se pozivate na istinu i pravdu“, rekao je Jerković za Kurir.

Autor: Dalibor Stankov