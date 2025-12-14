AKTUELNO

Politika

27 GODINA NEREŠEN JE JEDAN OD NAJVEĆIH ZLOČINA NAD SRPSKOM DECOM: Godišnjica pokolja u kafiću Panda u Peći kad su ubijena petorica srednjoškolaca i student

Izvor: Javni servis, Foto: Printscreen YouTube/ true 112c ||

Pre 27 godina, u kafiću "Panda" u Peći, dvojica maskiranih napadača ubila su šest srpskih mladića - pet srednjoškolaca i jednog studenta.

Dvojica maskiranih ubica upala su u kafić "Panda" i usmrtili pet srednjoškolaca i jednog studenta, 14. decembra 1998. godine.

Ubijeni su Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Vukota Gvozdenović, Svetislav Ristić, Ivan Radević i Dragan Trifović. U terorističkom napadu, rafalnom paljbom, ispaljeno je oko 60 metaka.

Odgovora na pitanje ko je i zašto pucao u "Pandi" i dalje nema. Istraga o tom zločinu je pokrenuta 12. maja 2016. u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Foto: Printscreen YouTube/ true 112c

Autor: S.M.

