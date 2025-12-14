BIVŠA PONOŠEVA SARADNICA ISMEJALA AKCIJE ISPRED SKUPŠTINE, RAZOTKRILA BLOKADERE: Pitanje je koliko je opozicija autonomna, sugeriše se iz centara moći (VIDEO)

Tijana Perić Diligenski, koja je u julu vratila mandat stranci Srbija centar, žestoko je udarila na svog bivšeg šefa Zdravka Ponoša.

Bivša narodna poslanica je sada ismejala Ponošev nedavni napad na "Ćacilend" ispred Skupštine, a istovremeno i poručila da opozicijom upravlja neko drugi, i to iz inostranstva.

Ona je istakla da ne bi od razvaljivanja ograde ispred Skupštine "pravila proboj Solunskog fronta ili operaciju 'Overlord' (iskrcavanje u Normandiji tokom Drugog svetskog rata)".

- Ovo ništa nije zlurado, nije ništa zlonamerno. Opozicija nije hrabra. Nedostaje joj čojstva.Pitanje je koliko je autonomna. Zaista je pitanje koliko je autonomna. Sve vreme, ostanak svakog dana opozicije u parlamentu daje legitimitet režimu. Koliko opozicija zaista intimno misli da je to ispravno je upitno i koliko se njoj to sugeriše iz raznih centara moći da treba sesti i razgovarati, pre sam sklona tome da verujem - rekla je Perić Diligenski u emisiji Bez pardona na KTV.

Urlali i odbili da se legitimišu

Podsetimo, predsednik stranke Srbija centar, blokader Zdravko Ponoš sa stranačkim poslanicima razvalio je ogradu kod Narodne skupštine Republike Srbije i nasilno ušao u deo ispred parlamenta koji obezbeđuje policija 25. novembra.

Ono što je važno napomenuti je - budući da blokaderski mediji spinuju priču kako je Ponošu i ostalima zabranjen ulazak u Skupštinu - da je za to predviđen ulaz iz Kosovske ulice.

Međutim, to ih nije sprečilo da se ponašaju nasilnički.

U momentu kad su sklonili ogradu, policija je pokušala da im objasni da se tuda ne prolazi, ali su oni nastavili da se guraju i pokušavaju nasilno da uđu.

Autor: Dalibor Stankov