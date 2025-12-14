HIT TVIT UŽIVO NA TV PINK! Vučićević: Vučić smeta Hrvatskoj jer je od Srbije napravio državu - Mi imamo svoju politiku i to im smeta (VIDEO)

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Zašto i za šta je sve kriv predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uvek i svakome u regionu?!

Na ovo pitanju pokušavaju da nađu racionalan odgovor: Goran Šarić - istoričar, Saša Borojević - politički analitičar, Dragan J. Vučićević - glavni i odgovorni urednik Informera.

Predlog broj 1 - Kriv - i tačka !

"Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je kriv za sve", mantra je opozicije i blokadera koju slušamo već toliko dugo da je postala prva fraza koju se očekuje da kažete kako bi vas primili u svoj "elitni" deo Srbije, onaj koji za manir ima samo nasilje - jer se njima sa tom frazom o Vučićevoj krivici sve i počinje i završava.

Naime, Vučić je, ako je suditi po izjavama koje dolaze kako iz Srbije, tako i iz regiona, kriv za ama baš sve, kako nalaže blokaderska "logika".

Za šta je sve kriv Vučić prema ovoj logici? Od sarajevskog safarija, preko zločinačke akcije Oluja, zagađenja vazduha, Mijatove prečke — pa sve do toga kakvo je vreme napolju.

Govoreći o ovoj temi Šarić je rekao da ne postoji nešto za šta nije kriv Vučić.

- Ja sam veliki neprijatelj visokog obrazovanja u Srbiji jer smatram da su leglo korupcije, nepotizma i nemaju nikakve rezultate - kazao je Šarić i dodao da ti ljudi nemaju nikakve zasluge za nekakvu nauku, da su im radovi kao da ih je napisao ChatGPT:

Jedan jedini čovek ih drži na Šangajskoj listi...

Šarić je rekao da su univerzitetski profesori gurnuli studente na ulice.

- Ova slika Severine koja se ne razlikuje od Bakića je pokazatelj da na Univerzitetu nešto nije kako treba - kazao je Šarić.

Vučićević je komentarišući Severininu izjavu rekao da je ona samo izvođačica radova kojoj je rekao neko da to radi.

- Ovde je uspela, familija joj je iz Srbije, a ona Srbiju mrzi... Zašto oni svi tako strastveno napadaju Vučića? Zato što je od Srbije napravio državu. Ovi ustašoidi u Zagrebu su mislili da su sa Srbijom završili, onda se na njihov užas pojavio Vučić - ocenio je Vučićević.

Govoreći o rafalima i Hrvatskoj Vučićević kaže da njih boli i to što Srbija ima bolji odnos sa Francuskoj.

- Mediji u regionu su tvrdili da je Vučić rekao Makronu da blokira Crnogorce. Smeta im Srbija zato što je država, smeta im Vučić jer je napravio Srbiju da je ozbiljna država - istakao je Vučićević.

On je naveo da je velika čast prijem u Briselu kod Ursule fon der Lajen.

- To je najbolja potvrda ispravnosti nezavisne politike Srbije - naglasio je Vučićević i podsetio na doček u Parizu, Kini, Rusiji.

Kako je naglasio, Srbija vodi politiku, ne prepisuje je.

- Srbija ima spoljnu politiku i to mnogima smeta i zato je ruše, treba im mala Srbijica, to bi oni hteli da naprave, svi od Plenkovića do Milanovića, pa sve do Severine. Treba im, zato ova histerija, zato napadaju onoga koga ne mogu da pobede, po principu ''ne mogu da ga pobede, hajde da ga ubiju''. Ti odrodi iz Srbije rade isto to - ocenio je Vučićević.

Podsetio je na to kolika je frka nastala kada je rekao da Vučić ne zna da li će biti premijer.

- Neće još 8, nego 12, 16, koliko mu Bog da zdravlje - rekao je on i dodao Mariniki Tepić i Đilasu da su najavljivali pobedu u Mionici, a imali su nešto više od 1 odsto.

Upitan otkud toliko strasti u regionu protiv predsednika Vučića Borojević kaže da se setio jedne čuvene kineske poslovice ''Svaka biljka zna, što je više zalivate fekalijama, ona više raste''.

- Da bi neka država bila nezavisna ona mora da koordinira spoljnom politikom - kazao je Borojević i rekao da to znači da se nismo odrekli ni istoka ni zapada i da sami donosimo odluke onako kako treba.

Kako kaže, jedinstven je slučaj u svetu u Crnoj Gori da je sveštenik stariji od crkve.

- Što se tiče Bosne i safarija, zna se ko je to uradio, ti su plaćali da ubijaju Srbe u koloni u Oluji, ti isti su plaćali u Bosni - kazao je Borojević.

On je rekao da se u SANU piše rečnik koji se zove srpskohrvatski rečnik i dodao da su došli do M.

- To je dokaz kakvi su akademici - naveo je Borojević i dodao da zna ko radi na tom rečniku.

Borojević je rekao da Hrvatska nema vojsku, da je okupirana jer njima vlada NATO.

- Imaju li kralja ti Hrvati? Gde je? Ta zamena teze i kalemljene sopstvene istorije na svoju istoriju...to je velika sramota... Gde je Mila Pajić pobegla - upitao je Borojević.

On je istakao da što više razapinju Srbiju, ona će više da vaskrsne i dodao da u regionu nikako kroz vekove da to shvate.

Govoreći o pokušaju napada u Srebrenici kada je otišao da oda poštu stradalima Vučićević je naveo da niko nije rekao da se tamo nije desio zločin, već da se nije desio genocid.

- Predsednik je otišao da oda poštu žrtvama, znate li nekog drugog da je to uradio od muslimanskih ili hrvatskih političara.. A kad je Vučić otišao u Potočare, onda su pokušali da ga ubiju - kazao je on i dodao da nije ni ozbiljna istraga vođena.

