BRUTALAN NAPAD VOJVOĐANSKIH SEPARATISTA NA MRDIĆA 'Proklet bio i svi njegovi', ne praštaju mu što je branio državu!

Vojvođanski separatisti pokrenuli su brutalan napad na Uglješu Mrdića, samo zato što se i pre 30 godina borio protiv onih koji rušili i palili državu.

"(Poslala mi prijateljica iz Bosne) Uglješa Mrdić je iz Trebinja koji je štrajkovao glađu u Beogradu, njegovi ga u Hercegovini znaju, kažu da je pre 25 godina bio uz Miloševića, i poslali mi ovaj članak da vidim kakav je gad," napisao je Nenad Čanak na mreži X.

Čanak je objavio i isečak iz novina iz 2000. godine pod naslovom "Bivši novinar pokušao da rasturi skup".

"Oduzeti đubretu državljanstvo i proterati ga, proklet da je on i sve što ima veze s njim. Smrdić," naveo je jedan separatista na mreži.