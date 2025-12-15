VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVE NOVIH AMBASADORA: Predstavnici Libana, Kube, Gane i Bugarske predali predsedniku Srbije pisma

Predsedniku Aleksandru Vučiću akreditive su predali novi ambasador Libana Jusef Žabr, novoimenovani ambasador Kube Pavel Orensia Dijas Enandes, kao i novoimenovani ambasadori Gane i Bugarske, Kvesi Ahvoj i Angel Angelov.

- Poželeo sam ambasadoru Žabru srdačnu dobrodošlicu i uspeh tokom mandata u Beogradu, uz želje da zajedno radimo na novom zamahu u unapređenju bilateralne saradnje, posebno imajući u vidu da naredne godine obeležavamo 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Detaljnije sam upoznao ambasadora sa situacijom u regionu i istakao zahvalnost Libanu na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Naglasio sam i da je učešće pripadnika Vojske Srbije u misiji UNIFIL još jedan od stubova međusobnog poverenja i doslednog stava obe zemlje da održivi mir nema alternativu.

Sa ponosom sam upoznao ambasadora Žabra sa napretkom Srbije u svim oblastima i izrazio spremnost da zajedno radimo na projektima od uzajamnog interesa na dobrobit naših građana.

Predsednik je razmenio i mišljenja sa ambasadorom Kube Enandesom, a tema su bili dalje snaženje bilateralnih odnosa, koji su dobili novi impuls nakon posete predsednika Kube Migela Dijas-Kanela Bermudesa Srbiji 2023. godine, čije je pozdrave danas preneo.

- Ponovio sam iskrenu posvećenost naše zemlje daljem jačanju naših tradicionalno prijateljskih odnosa, kao i intenziviranju političkih veza i ekonomske saradnje. Ponovio sam zahvalnost na principijelnosti Kube po pitanju teritorijalnog integriteta Srbije i izrazio uverenje da ćemo u predstojećem periodu, kao zemlje čiji diplomatski odnosi traju duže od jednog veka, imati prilike da saradnju dodatno konkretizujemo kroz brojne projekte od obostranog interesa i koristi.

- Poželeo sam novom ambasadoru uspeh u obavljanju dužnosti u Beogradu, kao i da novom energijom, na tragu izuzetnog zalaganja njegovog prethodnika, ambasadora Ernandesa, nastavi da zajedno sa nama gradi još čvršće odnose između Srbije i Kube.

Predsednik je takođe primio akreditive novog ambasadora Gane, i istakao je da naše dve zemlje neguju veze zasnovane na poštovanju i solidarnosti, kao i da smo ponosni na tradicionalno prijateljske veze i saradnju naših zemalja, koje vezuju i zajedničke vrednosti koje smo delili u okviru Pokreta nesvrstanih zemalja.

- Srbija vidi Ganu kao važnog i pouzdanog partnera u Zapadnoj Africi i postoji značajan potencijal za unapređenje saradnje u ekonomiji, trgovini, poljoprivredi, obrazovanju i razmeni znanja i tehnologija. Uveren sam da su ulaganje u ljude i znanje najbolji put ka dugoročnom partnerstvu i zajedničkom razvoju. Zadovoljan sam što se politički dijalog Srbije i Gane poslednjih godina kreće uzlaznom linijom, što stvara uslove za međusobno povezivanje i razumevanje po svim pitanjima od značaja na bilateralnom i multilateralnom planu.

O susredu sa novim ambasadorom Bugarske predsednik je rekao sledeće:

- Sa novoimenovanim ambasadorom Republike Bugarske razgovarao sam o jačanju bilateralne saradnje i izrazio uverenje da intenziviranje dijaloga može da doprinese boljem međusobnom razumevanju i poverenju, koji predstavljaju preduslove za napredak i stabilnost u regionu. Istakao sam opredeljenje za uvećanje ekonomske saradnje i naglasio da su bugarske kompanije dobrodošle u Srbiju.

- Poželeo sam ambasadoru Angelovu uspeh, sa nadom da ćemo zajednički raditi na unapređenju odnosa između naše dve zemlje.

Autor: Iva Besarabić