'SIGURNO JE DA JE SVE POVEZANO SA SITUACIJOM NA BLISKOM ISTOKU' Jeremić o tragediji u Sidneju: Ovo ne sme da se dešava! Ali ne treba zaboraviti da imamo sličnu situaciju na Kosovu i Metohiji

Napadači Sadžid Akram (50) i njegov sin Naved Akram (24), koji su ubili 15 ljudi na proslavi Hanuke u Sidneju u najsmrtonosnijoj masovnoj pucnjavi u Australiji u poslednjih gotovo 30 godina, bili su radikalizovani u verskom centru, a u njihovom vozilu pronađena je zastava Islamske države. U automobilu su takođe pronađene i eksplozivne naprave.

Otac i sin, za koje je utvrđeno da imaju veze sa ekstremističkim mrežama, identifikovani su u utorak kao napadači odgovorni za najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji u više od tri decenije.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić je za Novo jutro, komentarišući tragediju u Sidneju istakao da je sve što se dešava zabrinjavajuće, podsetivši da je i situacija na Kosovu i Metohiji slična, odnosno, podložna terorističkim napadima nad Srbima.

- U bezbednoj državi se ovo desilo, u državi gde se sve kontroliše... Sigurno je da je povezano sa dešavanjima na Bliskom istoku. Ovo je jedan od prvih napada koji se desio za ovaj jevrejski praznik. Bi je 2023. u Njujorku jedan sličan... I u SAD , na Univerzitetu, ne znam da li se može podvesti pod terorizam. Upozoravalo se sve vreme da može doći do napada, EU je to obezbedila, a Amerika nije uspela. Isto je i sa Australijom. Verujem da ćemo se kao društvo opametiti - rekao je Jeremić.

Ovakvi napadi se dešavaju na teritoriji Kosova i Metohije, to ne smemo da zaboravimo, dodao je Jeremić.

- Nažalost, u Bosni imamo kampove za obučavanje, ima i u okolini Tizle. Oni su samo jednom pokušali da to reše. Pitanje je, sve što se dešavalo nadomak LOznice, ko je držao taj kamp, ko ih je obučavao? Bitno je da se priča o svemu ovome, i uu školama, da se prepozna tako nešto - dodao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na suđenje Hašimu Tačiju, kao i svedocima koje je pozivao.

- Tači je govorio da je živa Karla del Ponte, da bi jez vao da svedoči. Zamislite koliko su ti ljudi radili... Koliko smo mi nezaštićeni, oni su radili u interesu terorističkih organozacija. Dik Marti je istraživao zločine, ima dokaze za postojanje žute kuće, to je bila afera... To je selo blizu Tirane, pa je posle skidan sloj kreča, tu su našli igle, šriceve, posude za infuziju... Nažalost, to se nije uzelo u obzir, iako je Dik Marti optužio i Tačijia. Hag se bavio samo ratnim zločinom... Hapšeni su, dovođeni u Albaniju, vadili su im organe, a oni nisu našli za shodno da to uvrste u optužnicu - kaže Jeremić.

- Srbija nikada ne sme da odustane od poternica, gonjenjam, ljudi kao Hašim Tači...Odakle toliko pobijenih Srba, Roma, Albanaca 5koji su stajali uz Beograd? - dodaje Jeremić.

Autor: D.Bošković