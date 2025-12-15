Predsednik Srbije na sahrani oca Zvezdana Terzića

Jovan Terzić, otac Zvezdana Terzića preminuo je u subotu, 13. decembra, a danas je sahranjen.

Na sahrani oca prvog čoveka Crvene zvezde bio je prisutan i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Bilo je mnogo ljudi koji su se odazvali i došli na sahranu na Novom groblju.

Jovan Terzić bio je bivši predsednik TSC-a i član Upravnog odbora, a upravo danas će tim iz Bačke Topole odigrati utakmicu sa Crvenom zvezdom. Zbog smrti Jovana Terzića, ova utakmica počeće minutom ćutanja.

Jovan Terzić bio je predsednik kluba iz Bačke Topole u vreme kada se on zvao AIK.

Autor: S.M.