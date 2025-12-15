AKTUELNO

Politika

Predsednik Srbije na sahrani oca Zvezdana Terzića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Jovan Terzić, otac Zvezdana Terzića preminuo je u subotu, 13. decembra, a danas je sahranjen.

Na sahrani oca prvog čoveka Crvene zvezde bio je prisutan i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Bilo je mnogo ljudi koji su se odazvali i došli na sahranu na Novom groblju.

Jovan Terzić bio je bivši predsednik TSC-a i član Upravnog odbora, a upravo danas će tim iz Bačke Topole odigrati utakmicu sa Crvenom zvezdom. Zbog smrti Jovana Terzića, ova utakmica počeće minutom ćutanja.

Jovan Terzić bio je predsednik kluba iz Bačke Topole u vreme kada se on zvao AIK.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Jovan Terzić

#Sahrana

#Zvezdan Terzić

#predsednik Srbije

POVEZANE VESTI

Fudbal

Preminuo otac Zvezdana Terzića

Domaći

SKINULA SE MAŠA TERZIĆ! Ćerka slavnog sportiste pokazala vitku liniju, mreže se potpuno usijale (FOTO)

Domaći

Maša Terzić se konačno vratila na mreže: Pogledajte njenu prvu objavu posle više od dve godine (FOTO)

Domaći

NAKON TAJNE UDAJE I POROĐAJA evo kako IZGLEDA Maša Terzić: Čizme preko kolena, zategnuta KAO STRELA! (FOTO)

Domaći

Vesna Da Vinča se pojavila na sahrani Rutovića: Kada je saznala za Željkovu smrt odmah je nazvala njegovu ćerku koja je mis Srbije (FOTO)

Domaći

Sin Dejana Matića nemo stoji u kapeli i gleda u kovčeg svog oca: Muk i tuga na poslednjem ispraćaju čuvenog glumca, porodica, kolege i prijatelji se o