Selaković: Očekujem da ovo bude suđenje blokaderima, koji su uzurpirali deo države

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da očekuje da suđenje u predmetu "Generalštab" ne bude suđenje njemu niti njegovim kolegama, već, kako je naveo, organizovanoj kriminalnoj blokaderskoj bandi na čelu sa tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem i ljudima koji su uzurpirali deo države i koji žele da sruše legalno i legitimno izabranu vlast u Srbiji bez izbora, a postupajući po diktatu iz inostranstva.

Selaković je, odgovarajući na pitanje šta očekuje od procesa nakon što je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) ranije danas podiglo optužni predlog protiv njega i još tri osobe u predmetu "Generalštab", rekao za Tanjug da ni on ni njegovi branioci još nisu dobili optužni predlog i istakao da očekuje da do kraja bude ogoljeno i da se pokaže ko je radio na rušenju države.

Ministar je dodao da je taj deo tužilaštva koncentrisan i orijentisan isključivo na politički konstruisane predmete koji imaju za cilj rušenje ustavnog poretka Srbije i smenu vlasti u Srbiji bez ijednog jedinog glasa građana.

Istakao je da oni to rade samo iz jednog razloga, a to je da bi sklonili sa čela Srbije sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića, jer, kako je ukazao, ''takav prototip'' predsednika na čelu Srbije njima nije prihvatljiv.

"Dakle, oni hoće na čelu Srbije da vide nekoga ko vam je kao Zagorka Dolovac, nekoga ko vam je kao Mladen Nenadić, nekoga ko će na njihov mejl ili jednu SMS poruku automatski da se aktivira i postupi po njihovom nalogu i prema tome što oni kažu. E, zato očekujem da će i ovo suđenje biti upravo borba kojom ćemo i rasturiti i raskrinkati tu bandu i do kraja ogoliti i pokazati da Srbija tako nešto neće prihvatiti", naveo je Selaković.

On je dodao da taj deo tužilaštva hoće predsedniku države da zabrani da bilo šta komentariše što oni rade i Skupštini, da zabrani da predlažu zakone, isključivo se oslanjajući na, kako je naveo, blokaderske tajkunske medije i deo opozicije koji nije uspeo i nikada neće uspeti da na izborima dobije većinsko poverenje građana.

Selaković je istakao nije reč ni o kakvom samostalnom niti nezavisnom tužilaštvu i da su oni možda nezavisni i samostalni od sopstvene države, ali da nisu ni samostalni ni nezavisni kada su u pitanju njihovi nalogodavci iz inostranstva.

"Dakle, sada kada to nisu uspeli posle više od 12 meseci blokada, pokušaja blokade života u Srbiji, sada su se angažovali kao na taster, iz inostranstva. Dakle strani mentori su svoje pulenčiće angažovali da u Srbiji pokušaju iz institucija da izvrše takvu vrstu udara, takvu vrstu revolucije. To im neće poći za rukom", rekao je Selaković.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo je ranije danas optužni predlog protiv Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića, a u vezi sa, kako je navedeno, nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

U saopštenju JTOK-a navedeno je da se osumnjičenima stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Ministar Selaković je 4. decembra saslušan u JTOK u slučaju "Generalštab", a njegov advokat Vladimir Đukanović tada je rekao da je od tužilaštva tražio da obustavi postupak, jer je, kako je istakao, donet novi zakon u Skupštini kojim je odluka iz 2005. godine o proglašenju zgrade Generalštaba za kulturno dobro proglašena ništavom.

Autor: A.A.