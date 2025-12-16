PINKOV GEOPOLITIČKI DNEVNIK

ISIS ponovo napao, Zelenski vešto manevriše između Trampove žurbe i ukrajinskih bezbednosnih interesa

Tokom vikenda svet je potresao svirepi teroristički napad u Sidneju. Dvojica muškaraca otvorila su vatru na okupljene tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, Australija. Dvojica muškaraca su poreklom Pakistanci i dovode se u vezu sa Islamskom državom. Navid Akram, star 24 godine, već je sa 18 godina bio predmet nadzora australijske obaveštajne službe zbog povezanosti sa samoproglašenim komandatom ISIS-a za Australiju Isakom El Matarijem. Matari je bio deo ćelije ISIS-a sa nekoliko drugih muškaraca iz Sidneja koji su kasnije osuđeni za teroristička dela i takođe su bili usko povezani sa Akramom. Zvaničnik je rekao da se australijska obaveštajna agencija ASIO zainteresovala za Akrama pre šest godina nakon što je policija osujetila planove za teroristički napad ISIS-a. Australijska policija je takođe verovala da se Akram zakleo na vernost ISIS-u čija je zastava pronađena u automobilu muškaraca na plaži Bondi, gde se napad dogodio. Dvojica islamskih terorista, Navid Akram i njegov otac Sadžid, otvorili su vatru na događaju povodom Hanuke u blizini plaže Bondi. Tom prilikom najmanje 16 ljudi je ubijeno, uključujući desetogodišnju devojčicu. Četrdeset dve osobe su prebačene u bolnicu, uključujući policajce. Neki su i dalje u kritičnom stanju.

Izraelske obaveštajne službe identifikovale su Teheran kao glavnog osumnjičenog za teroristički napad na plaži Bondi u kojem je ubijeno 16 ljudi, uključujući desetogodišnju devojčicu kako javlja Dejli Mejl. Izraelski obaveštajni izvori kažu da je napad delovao sofisticirano i dobro isplanirano, sa obeležjima Jedinice 910 - spoljnooperativnog ogranka Hezbolaha. Postoje i spekulacije o vezama sa Hamasom i pakistanskom grupom Laškar-e-Taiba. Ovo se tačno poklapa sa iranskim operacijama otkrivenim u Australiji tokom prošle godine. U avgustu 2025. godine, Australija je proterala iranskog ambasadora zbog navoda da je rukovodio napadima na jevrejske mete u Sidneju i Melburnu - uključujući podmetanje bombe u sinagogi u Melburnu u decembru 2024. i paljenje kafića u Sidneju u oktobru iste godine. Pronađene su 2 „aktivne“ eksplozivne naprave - „prilično osnovne konstrukcije“ - i obezbeđene su deaktiviranjem bombe. Izveštaji kažu da je crna zastava ISIS-a bila prebačena preko automobila napadača. Oko 50 metaka je ispaljeno u gomilu.

Izraelski premijer Netanjahu optužio je Australiju: „Niste učinili ništa da obuzdate ćelije raka koje rastu u vašoj zemlji. Niste preduzeli nikakvu akciju.“ Australija je proterala iranskog ambasadora pre četiri meseca zbog sličnih napada. Ostaje sumnja da li je Iran odgovorio organizovanjem masakra? Izraelski zvaničnik poziva na vojni odgovor protiv Irana nakon što su izraelske obaveštajne službe brzo procenile da je Teheran glavni osumnjičeni za napad na plaži Bondi u Australiji. Izraelski bezbednosni zvaničnici tvrde da je Teheran radio na izgradnji „terorističke infrastrukture“ širom sveta. Jeruslamski centar za bezbednosne i insotrane odnose sugeriše da bi izraelski premijer Netanjahu mogao dobiti zeleno svetlo od američkog predsednika Donalda Trampa da počisti Hezbolah u Iranu. Razlog leži u tome da je Hezbolah pomoćna snaga Irana za akcije protiv Izraela. „Izrael će na kraju stići do tih terorista. Niko ne bi trebalo da sumnja u odlučnost Izraela da brani svoje građane. Politika Izraela je jasna. I naša poruka teroristima je takođe jasna: Možete bežati, možete se sakriti, ali na kraju će vas Izrael uhvatiti.“ Benjamin Netanjahu

U Berlinu su održane konsultacije između Ukrajine i njenih zapadnih saveznika uz prisustvo izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkova. Pred održavanje konferencije u Berlinu ukrajinski lider Zelenski je istakao pozicije po pitanju bezbednosnih garancija „Bilateralne bezbednosne garancije SAD, EU i drugih partnera su način da se spreči nova ruska agresija. Članstvo u NATO-u kao garancija bezbednosti trenutno ne podržavaju neki partneri u SAD i Evropi.“ Nemački kancelar Merc izjavio je da su se SAD i zemlje EU složile da pruže pravne garancije bezbednosti Ukrajini slične Članu 5 NATO-a. Prema njegovim rečima, saveznici Ukrajine više neće ponavljati „greške Minskih sporazuma“. „U slučaju novog ruskog napada, Ukrajina će moći da se brani ne samo sama, već i uz podršku onih zemalja koje preuzmu odgovarajuće obaveze“, prenose ukrajinski mediji Mercove reči. Dodao je da su evropske zemlje predstavile Rusiji svoje predloge za garancije bezbednosti i da je „lopta sada na strani Moskve“. U evropskim diplomatskim krugovima se prognozira da bi stabilizacione snage mogle biti formirane od koalicije voljnih dok bi SAD garantovale nuklearni kišobran po sistemu „uzajamnog uništenja“ čime se isključuju ruske nuklearne pretnje.

Zamenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislica izdao je svoju prvu izjavu nakon razgovora sa američkom delegacijom u Berlinu: „Američki i ukrajinski timovi pažljivo slušaju jedni druge. Važno je da američka strana ostane potpuno angažovana u mirovnom procesu i da pokuša da identifikuje korake koji mogu dovesti do pravednog i održivog kraja rata. Nepravedno je pogrešno okarakterisati pristup američkog tima dok ulažu vreme, napore i resurse u sklapanje mira. Svaki tim pažljivo sluša jedni druge. Ukrajinski stav je veoma jasan. Anonimni izvori nisu tačni“, napisao je on.

WSJ: Tokom berlinskih pregovora, SAD snažno insistiraju na mirovnom sporazumu do kraja godine, ali odbijaju kompromis oko ključnih uslova. Vašington navodno zahteva od Ukrajine da se povuče iz delova Donbasa, dok Kijev insistira na garancijama ako Rusija prekrši sporazum. Još uvek nema proboja. „Prvobitna želja Ukrajine bila je da se pridruži NATO-u. To bi pružilo stvarne bezbednosne garancije. Neki partneri u Sjedinjenim Državama i Evropi nisu podržali ovaj put. Zato danas razgovaramo o bilateralnim bezbednosnim garancijama između Ukrajine i Sjedinjenih Država — konkretno o garancijama SAD sličnim Članu 5 — zajedno sa bezbednosnim garancijama evropskih partnera, Kanade, Japana i drugih. Ove garancije bi nam dale mogućnost da sprečimo još jednu rusku agresiju. Ovo je već kompromis sa naše strane“, rekao je Zelenski novinarima tokom konferencije za štampu putem WhatsApp ćaskanja u nedelju, 14. decembra. Zelenski je razvio efikasnu strategiju kao odgovor na Trampov „mirovni plan“, piše Volstrit žurnal. Ova taktika se u suštini oslanja na formulu — „da, ali...“ i podrazumeva insistiranje na konkretnim uslovima, posebno u vezi sa mehanizmima za sprovođenje najspornijih tačaka. Zelenski izražava spremnost da održi izbore uz prekid vatre; ne isključuje učešće Rusije u upravljanju okupiranom Zaporoškom nuklearnom elektranom (ZNPP), ali samo pod obaveznom kontrolom Ukrajine i SAD; takođe priznaje moguće ograničenje broja ukrajinskih oružanih snaga, ali ne ispod trenutnog nivoa. Ovaj pristup omogućava Zelenskom, s jedne strane, da formalno podrži mirovni plan, a s druge strane — da brani i unapređuje strateške interese Ukrajine. Predsednik Zelenski je nastavio aktivnu diplomatsku ofanzivu u Berlinu na sastancima sa Mercom, Makronom, Meloni, Ruteom, Federiksen, Stubom, Tuskom, ali i liderima Velike Britanije, Norveške, Holandije, Švedske, a na slici su i Stiv Vitkof američki izaslanik i Ursula fon der Lajen. Pregovori i bezbednosne garancije se još uvek modeliraju u formi ratnih ciljeva, a ne ultimatuma prema Ukrajini. „Prestanite da pričate i pošaljite više oružja Ukrajini“, izjavio je kongresmen Don Bejkon i pozvao Trampa da pooštri stav prema Rusiji. „Rusija ne želi mir i misli da će administracija ustupiti više ukrajinske zemlje“, rekao je republikanski kongresmen Bejkon za Kijev Independent.

Rusija želi da resetuje članstvo Finske u NATO-u izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov koji je svoje reči uputio direktno finskom ministaru spoljnih poslova Valtonenu. Ruski zahtevi za „bezbednošću“ odnose se ne samo na Ukrajinu već i na druge delove Evrope i odbrambeni savez NATO-a, kao i na Finsku i Švedsku, nastojeći da resetuju nedavno članstvo Finske i Švedske u NATO-u i zahtevajući povratak na situaciju iz 1997. godine.

Prema različitim izvorima u ukrajinskim medijima, sledeća runda pregovora upravo se održava. Ovog puta, Volodimiru Zelenskom će se pridružiti Emanuel Makron, Fridrih Merc, Kir Starmer, Donald Tusk, Đorđa Meloni, Ursula fon der Lajen, Antonio Košta, Mark Rute i predstavnici drugih evropskih zemalja. Sa američke strane, u pregovorima će ponovo učestvovati Stiv Vitkof i Džared Kušner. Postoji mogućnost da se i sam Donald Tramp pridruži sastanku putem telefona.

Šefica EU za spoljne poslove Kaja Kalas potvrđuje: „EU je na neodređeno vreme imobilisala rusku imovinu u vrednosti do 210 milijardi evra, što je važan korak kako bi se osiguralo da ona ostane zamrznuta ukoliko Rusija ne plati punu reparaciju Ukrajini. Pritisak na Moskvu nastavlja da raste uoči Evropskog saveta sledeće nedelje. EU je upravo objavila konačnu verziju Uredbe o članu 122 kojom se ruska imovina na neodređeno vreme imobiliše. Ona postavlja tri uslova za oslobađanje 210 milijardi evra:

1) Rusija završava rat

2) Rusija plaća reparacije Ukrajini

3) Rusija više nije ekonomska pretnja.

Donbas nije Putinov krajnji cilj, ako ga dobije, zahtevaće više. To znamo iz istorije i trebalo bi da učimo iz istorije. Ovo su reči Kaje Kalas pred početak Saveta za spoljne poslove.

Ukrajina je upravo ispisala istoriju pomorskog ratovanja.

Ukrajinska služba bezbednosti pogodila je rusku podmornicu klase Kilo u Novorosijsku koristeći podvodne dronove „Sub Sea Baby“, ostavivši podmornicu kritično oštećenom i praktično onesposobljenom, izveštava SBU.

Situacija kod Pokrovska je daleko od ruske proglašene pobede pre nekoliko dana. Ukrajinski branioci zadržavaju uporišta u severnom Pokrovsku, sprovodeći aktivnu odbranu, rotacije, kontranapade i operacije dronova usred teške ruske artiljerije, jedrilih bombi i dronova. Grad je uglavnom uništen, sa aktivnim uličnim borbama i ruskim naporima da napreduju ka obližnjem Mirnogradu. Sektor čini nesrazmeran udeo sukoba na prvoj liniji fronta, sa visokom „nezaposlenošću“ koja odražava cenu ruskih jedinica koje pokušavaju da napadnu u složenim trodimenzionalnim urbanim bojištima. Ukrajinski branioci su oslobodili Kupjansk i Putin je morao da ražaluje generala koji mu je raportirao o potpunom zauzimanju Kupjanska. Dovoljan je bio jedan selfi Volodimira Zelenskog da razbije ruske laži.

Putin je izgubio preko milion vojnika poginulih ili ranjenih u Ukrajini, ali dobija nešto veće. Kolumnista FP-a, Majkl Hirš, tvrdi da je Putin, nakon skoro četiri godine rata, uspeo u svom glavnom cilju: otkrivanju dubokih pukotina unutar onoga što se nekada nazivalo „Zapadom“. Sve više se postavlja pitanje slobode govora u odnosu na Rusiju i Zapad. Daćemo pregled aplikacija koje su zabranjene ili ograničene za upotrebu u Rusiji : Fejsbuk, Instagram, X (tviter), Diskord, Signal, Linkedin, Viber, LINE, Youtube, Telegram, TikTok, WhatsApp, Facetime, Snapchat, Roblox. Ovakav stepen ograničenja dovoljno govori o „slobodi“ govora koja navodno postoji u Rusiji.

Odlična istraga austrijskog časopisa „Profil“ o tome kako je odbegli operativni direktor kompanije „Vajerkard“ i decenijski agent GRU Jan Marsalek, koji sada živi u Rusiji, planirao da širi antiukrajinsko raspoloženje u Nemačkoj i Francuskoj postavljajući nalepnice „Azov“ pod lažnom zastavom širom obe zemlje. Cilj? Da se ​​„započne Treći svetski rat“, kako je Marsalek rekao u svojim procurelim Telegram četovima. Austrija razotkriva mrežu FSB-a koja se predstavlja kao „ukrajinski nacisti“. Prema istrazi, kampanja je obuhvatala ne samo Austriju, već i druge evropske zemlje. Mrežom je koordinisao Austrijanac, koji već dugo radi za ruske specijalne službe. Od 2022. godine, on je, zajedno sa bugarskim državljaninom, koji je kasnije pritvoren u Londonu, organizovao proizvodnju i postavljanje nalepnica i grafita sa krajnje desničarskim i neonacističkim simbolima na javnim mestima. Sve ove akcije imale su za cilj stvaranje utiska da relevantne simbole šire Ukrajinci. Pored toga, učesnici kampanje su kreirali mrežu veb stranica koje su imitirale evropske ogranke ukrajinskog puka Azov.

Rusi nastavljaju da eskaliraju i svoj hibridni rat protiv Velike Britanije. Skoro deceniju, optužbe za špijunažu za Moskvu u Velikoj Britaniji bile su izuzetno retke. Od 2014. do 2023. godine, britanske vlasti su pokrenule samo 3 takva slučaja. Taj obrazac je sada nestao, sa 14 optužnica podignutih samo u poslednjoj godini, što ukazuje na oštru eskalaciju ruskih obaveštajnih aktivnosti unutar Ujedinjenog Kraljevstva u poslednje dve do tri godine.

Američki Stejt Department pokrenuo je inicijativu „Pax Silica“. To je pokušaj Trampove administracije da uspostavi grupu ključnih partnera za održavanje i proširenje globalnih lanaca snabdevanja i razvoj veštačke inteligencije. U Indo-Pacifiku, evo liste: Australija, Japan, Singapur, Južna Koreja, Tajvan (gost). Stejt Dipartment je osudio kinesko gađanje vodenim topovima filipinskih ribara.

Kina je glavna pretnja za SAD. „Kina je nacionalna bezbednosna pretnja koju najpažljivije pratimo i moramo se takmičiti sa njima i ostati ispred njih“, jasan je bio predsedavajući Kongresa Majk Džonson. Bivši komandant američke vojske na Pacifiku, Čarls Flin, kaže da su SAD zanemarile ključnu komponentu pretnje invazije na Tajvan. „U Sjedinjenim Državama, gledamo mapu i vidimo plavetnilo. Vidimo okean... i kažemo, pa, možemo rešiti ovaj problem sa više brodova, više podmornica, više aviona, više mlaznjaka, više precizno vođene municije, više satelita. “Dok se mnogi stručnjaci fiksiraju na kinesku mornaricu kao „centar gravitacije“ za bilo koji napad na Tajvan, Čarls Flin se ne slaže. „Moje mišljenje je da ne možete izvršiti invaziju na Tajvan sa kineskom mornaricom i kineskim vazduhoplovstvom. Zapravo morate da isporučite invazione snage, a to je kineska vojska. To je NOAK.“ „Morate da pratite vojsku NOAK-a, jer će im trebati vremena da se zaista premeste iz svojih garnizona na obalu, utovare te brodove i pređu preko. Nećete videti i imati toliko vremena sa vazdušnom i pomorskom snagom Kineza. Biće nekih pokazatelja, ali kada počnu da pomeraju tu vojsku, onda postoji problem. Stvari moraju da se zaustave veoma brzo. ... Ono što me drži budnim noću je njihova sposobnost da to zaista izvedu za 96 sati. Sve što možemo da uradimo da usporimo taj vremenski okvir, podhranimo sumnju, posejemo paranoju i uvedemo nove dileme kineskom rukovodstvu - onda smo na jačoj osnovi putem odvraćanja i uskraćivanja mogućnosti da misle da bi to mogli da izvedu.“

Rusija aktivno učestvuje u međunarodnom švercu energenata iz Venecuele. Potvrđene su informacije o ruskoj posadi tankera Skipper, koji su zaplenili Amerikanci. Tankerom upravlja Aquamarine Ship Management. Deo posade, uključujući kapetana, mehaničare i nekoliko motornih mehaničara, stigao je u Venecuelu iz Moskve preko Istanbula 30. oktobra 2025. godine. Tramp je zaplenio iranski tanker koji je išao ka Kubi. Rubio igra 3D šah sa Madurovim novcem od nafte piše, New York Times. SAD su upravo zaplenile Skiper, tanker koji je prevozio venecuelanski sirovi naftni proizvod navodno namenjen Kubi. Osim što uopšte nije išao na Kubu. Evo šeme: Venecuela „šalje“ naftu na Kubu po subvencionisanim cenama. Kuba zatim većinu preprodaje Kini za čvrstu valutu. Panamski posrednik Ramon Karetero upravlja celom operacijom - sve dok ga Tramp nije sankcionisao u četvrtak. Skiper je istovario 50.000 barela na drugi brod koji je išao ka Kubi, a zatim je sa ostatkom otplovio na istok ka Aziji. Klasična igra prevare. A pre nego što je prevezao venecuelansku naftu ovaj tanker je proveo četiri godine vodeći iransku mračnu flotu ka Siriji i Kini. Rubiova strategija je jednostavna: izgladnjivati Kubu, i Maduro pada. Tokom Trampovog prvog mandata, skoro su srušili Madura dok ga kubanske snage bezbednosti nisu podržale. Sada presecaju novčani tok koji održava oba režima u životu. Šta je sledeće: Kubanska ekonomija je već na aparatima za održavanje života. Smanjenje novca od nafte, i ostrvo će se urušiti - povlačeći sa sobom i venecuelanski bezbednosni aparat. Kina još nije uzvratila, što znači da je ili Besent sklopio dogovor, ili Peking čuva svoj udarac za kasnije. U svakom slučaju, domine padaju u Karipskom zalivu.



Autor: D.Bošković