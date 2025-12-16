AKTUELNO

'NAŠA NAJVEĆA GREŠKA JE ŠTO SMO KAŽNJAVALI SEBE, KADA JE TREBALO DRUGE DA KAŽNJAVAMO' Kojčić: Iz okruženja nam ne praštaju što smo našem narodu doneli slobodu

Foto: TV Pink Printscreen

Izgleda da nama iz okruženja ne praštaju što smo im doneli slobodu, rekao je Kojčić.

Politički filozof Dragoljub Kojčić istakao je danas za TV Pink da je najveća greška našeg naroda to, što smo, kada je trebalo da kažnjavamo strane koje nas napadaju, mi njima opraštali.

- Čitav ovaj spektar različitih vojnih arsenala koji kruži oko nas kao zlosutne ptice... U stvari, ni jedan sukob na Balkanu nikad nije dovršen. Oni su stalno tinjali, imali smo ih 1912., 1913., 1914., pa ona aneksiona kriza. Mi smo pokazali da smo u vrsti političkog idealizma, oprostili svaki put kada smo trebali da kažnjavamo. Kažnjavali smo sebe, posebno 1918. godine. Reintegrisano je 12.000 oficira i podoficira, koji im posle prave logore - kaže Kojčić.

- Sa jedne strane izgleda da nama iz okruženja ne praštaju što smo im doneli slobodu. I u rimokatoličkom korpusu imamo vrstu kompleksa konvertita. Imamo mnogo primera. Nikakav povod nije bio za sukob između dva svestka rata, a najviše su nas napadali ustaše od strane muslimanske strane - dodao je Kojčić.

