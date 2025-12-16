SRPSKA PORODICA JE SAČUVALA VERU I NACIJU Savetnik predsednika za regionalna pitanja Vučević zatvorio konferenciju o demografskim izazovima: Merilo našeg rada je podrška porodici

Savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević zatvorio je konferenciju "Srbija- naša porodica", koja je okupila oko 400 učesnika iz Srbije i regiona u Sava centru, kao i predstavnike međunarodnih organizacija, s ciljem zajedničkog sagledavanja najvažnijih demografskih izazova savremenog doba i traženja održivih rešenja.

Vučević je na početku obraćanja istakao da je nesporno da su demografska pitanja ključna u svim oblastima- od pitanja nacionalnog opstanka, pitanja bezbednosti, pitanje obrazovnog i zdravstvenog sistema.

-Naravno i pitanje duhovnosti i religije. Ovo pitanje se tiče svih nas. Nekada se pravi ogromna zamka i prevara da je to individualno. Jedan narod, koji je kolektiv, porodica, mora da se bavi ovim temama ako želi da bude odgovoran prema potomcima- istakao je.

On je naglasio i da su svi na ovim prostorima vrlo ranjivi i nema države koja nema izazove po ovom pitanju, ali i cela Evropa.

-To su teme o kojima mora jasno da se priča i podržavam Strategiju. Porodica je osnov svega, osnovna ćelija društva. Bez porodice nema opstanka. Porodica je kuća. U narodnim mudrostima našeg naroda kroz vekove je istaknut njen značaj, spasenje čoveka, nada našeg nacionalnog opstanka. Srpska porodica je sačuvala veru i naciju, u njoj je sačuvana ljubav prema Bogu. Danas je porodica naša budućnost. Ako bude sloge biće pobede, ako bude dece biće škola i univerziteta, krštenja i venčanja. Ako bude naše porodice biće i Srbije. Merilo našeg rada je podrška porodici. Nadam se da ćemo na sledećoj konferenciji pokazati šta smo uradili. Često čujete od ljudi laičke definicije da zbog nedostatka ekonomskih sredstava se odlučuju da nemaju više dece. Ako budemo sebični nestaćemo. Stvar je prosta. Ako budemo odgovorni i razumemo da smo deo štafere koja se prenosi vekovima onda ćemo uraditi stvari koje se od nas očekuju. Da nam se neke stvari ne ponove, da pokažemo poličku zrelost i da nas bude bar za jedan više sledeće godine- zaključio je savetnik predsednika za regionalna pitanja.

Autor: S.M.