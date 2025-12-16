ANS upozorava: Dojava o bombi u redakcijama Kurira, Monda i Espresa ugrozila bezbednost novinara

Hitna evakuacija zaposlenih, obustavljen rad – poziv MUP-u i Tužilaštvu da istraže slučaj.

Asocijacija novinara Srbije (ANS) izrazila je duboku zabrinutost zbog današnje dojave o navodno postavljenoj bombi u zgradi u kojoj se nalaze redakcije „Kurira“, „Monda“ i „Espresa“. Zbog bezbednosnih razloga sprovedena je hitna evakuacija svih zaposlenih i privremena obustava rada.

„Ovakvi akti predstavljaju direktno ugrožavanje bezbednosti novinara i medijskih radnika i napad su na slobodu medija“, navodi se u saopštenju ANS.

Udruženje podseća da ovo nije prvi incident te vrste – zaposleni u redakciji „Kurira“ nedavno su primili i pretnje smrću.

ANS je pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno Tužilaštvo da hitno i temeljno istraže ovaj i sve prethodne slučajeve pretnji medijskim radnicima, identifikuju počinioce i procesuiraju ih u skladu sa zakonom.

Autor: Dalibor Stankov