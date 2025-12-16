Vučić otkriva: Sudbina NIS-a rešava se u ponedeljak!

Predsednik Vučić govori o svim važnim temama!
O aktuelnim pitanjima i temama od značaja za građane Vučić večeras govori na Javnom servisu Srbije.
O situaciji sa NIS-om
Predsednik Srbije je najavio da se pregovori izmedju ruske strane i jedne velike kompanije bliže kraju i da očekuje da ponedeljka treba da se obavi tripartni razgovor kako bi se sve ovo završilo.
Dodao je da i pored dogovora sve zavisi od Amerikanaca.
-U svako mslučaju mislim da su to dobre i važene vesti i ukoliko bismo taj problem rešili ušli bi sa osmehom u narednu godinu- rekao je Vučić.
Autor: Dalibor Stankov