Vučić otkriva: Sudbina NIS-a rešava se u ponedeljak!

Predsednik Vučić govori o svim važnim temama!

O aktuelnim pitanjima i temama od značaja za građane Vučić večeras govori na Javnom servisu Srbije.

O situaciji sa NIS-om

Predsednik Srbije je najavio da se pregovori izmedju ruske strane i jedne velike kompanije bliže kraju i da očekuje da ponedeljka treba da se obavi tripartni razgovor kako bi se sve ovo završilo.

Dodao je da i pored dogovora sve zavisi od Amerikanaca.

-U svako mslučaju mislim da su to dobre i važene vesti i ukoliko bismo taj problem rešili ušli bi sa osmehom u narednu godinu- rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov