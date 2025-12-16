AKTUELNO

Politika

Vučić otkriva: Sudbina NIS-a rešava se u ponedeljak!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Predsednik Vučić govori o svim važnim temama!

O aktuelnim pitanjima i temama od značaja za građane Vučić večeras govori na Javnom servisu Srbije.

O situaciji sa NIS-om

Predsednik Srbije je najavio da se pregovori izmedju ruske strane i jedne velike kompanije bliže kraju i da očekuje da ponedeljka treba da se obavi tripartni razgovor kako bi se sve ovo završilo.

Dodao je da i pored dogovora sve zavisi od Amerikanaca.

-U svako mslučaju mislim da su to dobre i važene vesti i ukoliko bismo taj problem rešili ušli bi sa osmehom u narednu godinu- rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Politika

#obraćanje

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić o izborima u Sečnju: Uvećali smo prednost - Dolazi do polarizacije političke scene, a mi tu dobro stojimo

Politika

VUČIĆ O ĐILASOVOJ IZJAVI: Znaju građani ko je normalan, a ko nije

Politika

VUČIĆ O LICEMERJU ZAPADA: Od kada smo na vlasti nikome nije zabranjeno okupljanje, a kod njih ubijaju od batina

Politika

'NEĆU SEBI DA DOZVOLIM ONO ŠTO JE GOSPOĐA ZAHAROVA DOZVOLILA SEBI' Predsednik Vučić o izjavi portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije

Politika

VUČIĆ O POSETI MAKRONA: Sa francuskim predsednikom razgovaraću o veoma značajnim sporazumima za našu zemlju

Politika

VUČIĆ O POSETI MAKRONA: Sa francuskim predsednikom razgovaraću o veoma značajnim sporazumima za našu zemlju