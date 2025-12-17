AKTUELNO

"JE L' ATENTAT TA DOBRA STVAR?!" Piper poručio blokaderu Dejanu Iliću: Je l' to najavljuješ snajper kao "junački čin"?

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je na Iksu tekst blokadera Dejana Ilića i pitao da li pod "dobrom stvari" koju najavljuje podrazumeva atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Šta priziva ideolog blokadera Dejan Ilić? U svom tekstu o rušenju Vučića pominje "junaka koji će dobiti šansu" i "junački čin". "Dobre stvari će već doći", kaže jedan od blokadera - napisao je Piper i dodao:

- Kakve Iliću, je l' atentat ta "dobra stvar"? Je l' to najavljuješ snajper kao "junački čin"?

Ilić je, inače, napisao da će se "junaci već pokazati, jednom kada dobiju šansu", te da će "odjeknuti junački čin", kao i da će "junaci i dobre stvari već doći".

