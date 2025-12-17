AKTUELNO

Politika

SRPSKI PROIZVODI U KINESKOJ AVIO KOMPANIJI Ministarka Mesarović u poseti Pekingu: Strateško partnerstvo Srbije i Kine pretvaramo u konkretne ekonomske rezultate

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je kinesku kompaniju ,,Hainan Airlines” u Pekingu i razgovarala sa predsednikom i generalnim direktorom Ju Čaođijeom o konkretnim mogućnostima saradnje i pozicioniranju srpskih proizvoda na letovima jedne od vodećih avio-kompanija u NR Kini, koja sa flotom od 237 aviona povezuje Aziju, Evropu i Ameriku i godišnje preveze oko 40 miliona putnika, a ima i direktan let Peking - Beograd.

-Razgovarali smo o tome da srpski proizvodi postanu deo ponude na letovima ,,Hainan Airlines”, što za naše kompanije predstavlja direktan ulazak na globalno tržište. Pozvala sam rukovodstvo kompanije da u Srbiji organizujemo prezentaciju domaćih proizvoda koji imaju potencijal da se nađu u ponudi ove avio kompanije.

Dodatni potencijal vidimo i u snažnim digitalnim i marketinškim kanalima koje ova avio-kompanija ima, a koji mogu biti iskorišćeni za promociju Srbije kao atraktivne turističke i poslovne destinacije.

Pratimo politiku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, zasnovanu na čeličnom prijateljstvu sa predsednikom NR Kine Si Đinpingom, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke, na čelu sa Milošem Vučevićem, da strateško partnerstvo Srbije i Kine pretvaramo u konkretne ekonomske rezultate i nove razvojne šanse za srpsku privredu- napisala je Mesarović na Instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić

#Adrijana Mesarović

#Kina

#Peking

#SNS

#ministarka privrede

