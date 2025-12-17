SRPSKI NAROD SA KOSOVA I METOHIJE OPET MOŽE DA NA IZBORIMA BIRA SVOJU BUDUĆNOST: Evo kako možete da se prijavite za glasanje (VIDEO)

Na apel naših sunarodnika sa AP Kosova i Metohije, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima na AP Kosovu i Metohiji zakazanim za 28. decembar 2025. godine.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obaveštava zainteresovane da svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko poseduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini.

Zainteresovani građani se do 26. decembra mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000-506, svakog radnog dana od 8 do 16 časova, radi dobijanja svih informacija.

Važan je svaki glas za ostanak i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji!

Autor: Iva Besarabić