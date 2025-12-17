'OVO JE DIREKTAN UDAR NA DŽEP SVAKOG GRAĐANINA SRBIJE' Vučić o Generalštabu: Zahvaljujući neodgovornoj, blokaderskoj politici izgubili smo važnu investiciju

U vezi sa sudbinom zgrade Generalštaba, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći juče u Dnevniku, da će sada tu ostati jezivo ruglo.

Deo obraćanja podeljen je i putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

- Nije to pitanje samo zgrade Generaštaba, već našeg odnosa prema budućnosti i da li postoji vizija za budućnost ili ne - ukazao je predsednik.

- Vi samo ovde nemate potpunu sliku, zato što smo mi krili do sada koliko je srušena zgrada Generalštaba. Sad će biti otkriven i taj drugi deo tamo prema Ministarstvu odbrane, da ljudi vide kako to jezivo izgleda. Nije to pitanje jedne zgrade, već našeg odnosa prema budućnosti, pitanje je imate li viziju ili je nemate. Oni koji su tražili da nam ovako izgleda Generalštab i koji su uspeli da nam sruše projekat zalažu se za ruševinu - rekao je Vučić za Javni medijski servis.

On je naveo da je Srbija trebalo da dobije 750 miliona evra u investicijama, od čega bi 22,5 ili 23 odsto pripadalo državi.

Istakao je da je zahvaljujući neodgovornoj blokaderskoj politici Srbija izgubila veliku i važnu investiciju:

- Ovo je direktan udar na džep svakog građanina Srbije - zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić