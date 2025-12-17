Linč nad srbistima na Filozofskom fakultetu u Nišu

Vrhunska naučnica kažnjena zbog „nepodobnog“ mišljenja.

Na sednici Izbornog veća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu dogodio se skandal koji nedvosmisleno pokazuje da je na ovoj ustanovi akademizam ustupio mesto političkom obračunu. Profesorki srbistike dr Tatjani Trajković, koja više od decenije predano radi na ovom fakultetu i iza sebe ima izuzetne naučne i pedagoške rezultate, nije usvojen predlog Komisije za pisanje izveštaja za izbor u zvanje redovnog profesora.

Reč je o naučniku čiji je rad prepoznat širom akademske zajednice, dobitnici prestižne nagrade „Pavle i Milka Ivić” Slavističkog društva Srbije. Ipak, uprkos nespornim referencama, profesorka Trajković postala je meta organizovane kampanje isključivo zbog toga što je, koristeći svoje akademsko pravo, podržala inicijativu Vlade Republike Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija. To je, u atmosferi ideološke isključivosti koja već godinama vlada na Filozofskom fakultetu u Nišu, bilo dovoljno da bude označena kao „nepodobna”.

Kampanju protiv prof. dr Tatjane Trajković vodili su isti oni pojedinci koji su mesecima paralisali nastavni proces, podržavali blokaderski politički pokret i svesno narušavali osnovne obaveze nastavnika i saradnika. Političko i stranačko organizovanje unutar fakulteta, kao i sprečavanje i ometanje nastave, odavno su postali prihvaćen model delovanja, uz potpuno ignorisanje interesa studenata i urušavanje ugleda Filozofskog fakulteta, a samim tim i Univerziteta u Nišu.

U javnoj hajci, prema saznanjima sa kojima raspolaže naša redakcija, posebno su se istakle prof. dr Tatjana Paunović sa Departmana za anglistiku i prof. dr Danijela Gavrilović sa Departmana za sociologiju. Ono što su njima bliski krugovi prethodnih devet godina činili prikriveno: sistematsko potiskivanje i marginalizaciju Departmana za istoriju, srbistiku i rusistiku, sada se sprovodi otvoreno i bez pokušaja da se zadrži privid akademske pristojnosti.

Kako bi javnost bila upoznata: ovo nije pitanje akademskih procedura, niti procene naučnog doprinosa. Ovo je klasičan primer progona i sprečavanja napredovanja nastavnika zbog drugačijeg mišljenja i ogoljeni politički revanšizam usmeren protiv onih koji nisu pristali da ćutke podrže blokade, urušavanje institucije i pretvaranje fakulteta u političku tribinu.

U takvoj atmosferi institucionalnog raspadanja Filozofskog fakulteta u Nišu, do temelja narušenih međuljudskih odnosa i potpunog nipodaštavanja nastavnih i naučnih obaveza, sada ideja o osnivanju Fakulteta srpskih studija dobija pun smisao. Upravo takav fakultet ima šansu da postane prostor akademske normalnosti, poštovanja zakona i struke, ali i vodeća institucija humanističkih nauka u Republici Srbiji.

Odluka Vlade Republike Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija, pokazalo se, bila je nužan odgovor na dugogodišnje razaranje institucija iznutra. Ona predstavlja način da se zaštite identitetske nauke i nastavnici koji poštuju Ustav Republike Srbije, Zakon o visokom obrazovanju i elementarne moralne principe akademske zajednice − principe koji su na Filozofskom fakultetu u Nišu, kao što se može videti, potpuno pogaženi.



Autor: Dalibor Stankov