Skupština Srbije završila rad: Sutra rasprava o izveštaju EK i izbor sudija Ustavnog suda!

Poslanici Narodne skupštine završili su današnji rad, a sednica će biti nastavljena sutra u 10 časova, kada će se raspravljati o izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu i drugim važnim tačkama dnevnog reda.

Poslanici Narodne skupštine okončali su današnji rad, a nastavak sednice zakazan je za sutra u 10.00 sati. Tada će biti nastavljena objedinjena rasprava od 3. do 17. tačke dnevnog reda, među kojima je i Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu.

Na dnevnom redu su i izveštaji Komisije za hartije od vrednosti za 2023. i 2024. godinu, kao i Izveštaj o radu za 2024. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Pored toga, poslanici će razmatrati i više kadrovskih rešenja u telima Narodne skupštine.

Prethodno je završena objedinjena rasprava o kandidatima za sudije Ustavnog suda. Kako je najavila predsednica parlamenta Ana Brnabić, poslanici će se o tim kandidatima izjasniti sutra u 11.00 sati.

Autor: Dalibor Stankov